https://ria.ru/20220303/naemniki-1776306355.html

Минобороны заявило о прибытии на Украину около двухсот хорватских наемников

Минобороны заявило о прибытии на Украину около двухсот хорватских наемников - РИА Новости, 03.03.2022

Минобороны заявило о прибытии на Украину около двухсот хорватских наемников

Минобороны РФ вызвало военного атташе Хорватии на фоне сообщений об отправке наемников из этой страны на Украину, заявил в четверг официальный представитель... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:53

2022-03-03T16:53

2022-03-03T17:08

обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

хорватия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Минобороны РФ вызвало военного атташе Хорватии на фоне сообщений об отправке наемников из этой страны на Украину, заявил в четверг официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков."Только на минувшей неделе через Польшу прибыло около 200 наемников из Хорватии, которые влились в один из батальонов националистов на юго-востоке Украины. Сегодня в Минобороны России был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Хорватии в Москве", - сказал он.Конашенков подчеркнул, что военному атташе было указано на незаконную деятельность гражданина Хорватии Дениса Шелера, участвовавшего в боевых действиях на юго-востоке Украины в 2015 году, формирующего отряды хорватских наемников для отправки на Украину."По заявлению Зеленского, на Украину ожидается прибытие около 16 тысяч иностранных наемников к уже имеющимся, чтобы компенсировать сокрушительные военные провалы украинских силовиков. Для них официально вводится безвизовый режим", - добавил Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/naemniki-1776305196.html

https://ria.ru/20220303/natsionalisty-1776307119.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), хорватия, украина, вооруженные силы украины