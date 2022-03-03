https://ria.ru/20220303/naemniki-1776306355.html
Минобороны заявило о прибытии на Украину около двухсот хорватских наемников
Минобороны заявило о прибытии на Украину около двухсот хорватских наемников - РИА Новости, 03.03.2022
Минобороны заявило о прибытии на Украину около двухсот хорватских наемников
Минобороны РФ вызвало военного атташе Хорватии на фоне сообщений об отправке наемников из этой страны на Украину, заявил в четверг официальный представитель... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:53
2022-03-03T16:53
2022-03-03T17:08
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
хорватия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Минобороны РФ вызвало военного атташе Хорватии на фоне сообщений об отправке наемников из этой страны на Украину, заявил в четверг официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков."Только на минувшей неделе через Польшу прибыло около 200 наемников из Хорватии, которые влились в один из батальонов националистов на юго-востоке Украины. Сегодня в Минобороны России был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Хорватии в Москве", - сказал он.Конашенков подчеркнул, что военному атташе было указано на незаконную деятельность гражданина Хорватии Дениса Шелера, участвовавшего в боевых действиях на юго-востоке Украины в 2015 году, формирующего отряды хорватских наемников для отправки на Украину."По заявлению Зеленского, на Украину ожидается прибытие около 16 тысяч иностранных наемников к уже имеющимся, чтобы компенсировать сокрушительные военные провалы украинских силовиков. Для них официально вводится безвизовый режим", - добавил Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220303/naemniki-1776305196.html
https://ria.ru/20220303/natsionalisty-1776307119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), хорватия, украина, вооруженные силы украины
16:53 03.03.2022 (обновлено: 17:08 03.03.2022)
Минобороны заявило о прибытии на Украину около двухсот хорватских наемников
Минобороны заявило о прибытии на Украину около двухсот хорватских наемников через Польшу