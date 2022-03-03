https://ria.ru/20220303/naemniki-1776305196.html

Наемники на Украине нападают на российские колонны, заявили в Минобороны

Наемники на Украине нападают на российские колонны, заявили в Минобороны - РИА Новости, 03.03.2022

Наемники на Украине нападают на российские колонны, заявили в Минобороны

Прибывшие на Украину иностранные наемники совершают диверсии и налеты на российскую военную технику, а также авиацию, заявил журналистам официальный... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:49

2022-03-03T16:49

2022-03-03T17:35

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Прибывшие на Украину иностранные наемники совершают диверсии и налеты на российскую военную технику, а также авиацию, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Прибывшие на Украину иностранные наемники совершают диверсии и налеты на российские колонны техники и подвоза материальных средств, а также прикрывающую их авиацию", - сказал Конашенков. "Именно они на распространяемых в соцсетях украинскими спецслужбами пропагандистских видеороликах уклоняются от попадания в кадр телефонов якобы "местных жителей", - добавил он.По словам Конашенкова, все атаки иностранных наемников осуществляются с применением оружия, поставляемого Западом киевскому режиму. "Речь идет о противотанковых комплексах Javelin (США), NLOW (Великобритания) и переносных зенитных ракетных комплексах Stinger, на освоение которых требуется серьезная подготовка", - отметил Конашенков."Хочу официально подчеркнуть, - все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. Они не имеют права на статус военнопленного", - сказал Конашенков. Самое хорошее, что ожидает иностранных наемников при задержании, - привлечение к уголовной ответственности, отметил он."Призываем граждан иностранных государств, планирующих ехать воевать за киевский националистский режим, семь раз подумать перед поездкой", - подчеркнул Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/ukraina-1776100912.html

https://ria.ru/20220302/legion-1776097977.html

https://ria.ru/20220223/donbass-1774555880.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Иностранные наемники совершают диверсии на российские колонны" – Минобороны РФ «Наемники не имеют права на статус военнопленного» — Минобороны РФ прокомментировало прибытие 16 тыс иностранных наемников на территорию Украины. 2022-03-03T16:49 true PT3M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, вооруженные силы рф, украина