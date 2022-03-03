https://ria.ru/20220303/naemniki-1776217437.html
Зеленский заявил о 16 тысячах иностранных наемников, едущих на Украину
Зеленский заявил о 16 тысячах иностранных наемников, едущих на Украину - РИА Новости, 03.03.2022
Зеленский заявил о 16 тысячах иностранных наемников, едущих на Украину
Владимир Зеленский заявил, что первые из 16 тысяч иностранных наемников едут воевать за Украину. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:11
2022-03-03T12:11
2022-03-03T12:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что первые из 16 тысяч иностранных наемников едут воевать за Украину."Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые идут в нашу страну, первые из 16 тысяч едут защищать нашу свободу", - сказал Зеленский в видеообращении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220302/ukraina-1776100912.html
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
12:11 03.03.2022 (обновлено: 12:25 03.03.2022)
Зеленский заявил о 16 тысячах иностранных наемников, едущих на Украину
Президент Зеленский заявил о 16 тысячах иностранных наемников, едущих на Украину