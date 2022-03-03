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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/naemniki-1776217437.html
Зеленский заявил о 16 тысячах иностранных наемников, едущих на Украину
Зеленский заявил о 16 тысячах иностранных наемников, едущих на Украину - РИА Новости, 03.03.2022
Зеленский заявил о 16 тысячах иностранных наемников, едущих на Украину
Владимир Зеленский заявил, что первые из 16 тысяч иностранных наемников едут воевать за Украину. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:11
2022-03-03T12:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что первые из 16 тысяч иностранных наемников едут воевать за Украину."Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые идут в нашу страну, первые из 16 тысяч едут защищать нашу свободу", - сказал Зеленский в видеообращении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/ukraina-1776100912.html
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в мире, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
12:11 03.03.2022 (обновлено: 12:25 03.03.2022)
 
Зеленский заявил о 16 тысячах иностранных наемников, едущих на Украину

Президент Зеленский заявил о 16 тысячах иностранных наемников, едущих на Украину

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что первые из 16 тысяч иностранных наемников едут воевать за Украину.
"Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые идут в нашу страну, первые из 16 тысяч едут защищать нашу свободу", - сказал Зеленский в видеообращении.
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 17:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Совфеде предупредили о "незавидной участи" наемников на Украине
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Участники акции в годовщину гибели бывшего главнокомандующего Украинской повстанческой армией (запрещенная в России экстремистская организация) Романа Шухевича во Львове - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Смехотворный" геноцид: почему Европа не видит нацистов на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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