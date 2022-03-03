https://ria.ru/20220303/moskva-1776300576.html

Промывка элементов дорожно-транспортной инфраструктуры началась в Москве

Промывка элементов дорожно-транспортной инфраструктуры началась в Москве - РИА Новости, 03.03.2022

Промывка элементов дорожно-транспортной инфраструктуры началась в Москве

Устойчивая плюсовая температура в дневные часы позволил начать работы по промывке элементов дорожно-транспортной инфраструктуры, всего коммунальные службы... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:35

2022-03-03T16:35

2022-03-03T16:35

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городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Устойчивая плюсовая температура в дневные часы позволил начать работы по промывке элементов дорожно-транспортной инфраструктуры, всего коммунальные службы промоют почти 90 тысяч дорожных знаков и информационных щитов вдоль дорог, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в четверг в Москве будет до плюс 2-4, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров вновь опустятся ниже нуля."Устойчивый "плюс" в дневные часы позволил начать работы по промывке элементов дорожно-транспортной инфраструктуры: всего коммунальные службы промоют почти 90 тысяч дорожных знаков и информационных щитов вдоль дорог. Продолжается ворошение и вывоз снега с дворовых территорий и мест временного складирования, очистка водоприемных устройств и организация водоходов для беспрепятственного пропуска талых вод", - говорится в сообщении.Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и корректируют регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

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москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва