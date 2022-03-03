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Промывка элементов дорожно-транспортной инфраструктуры началась в Москве
Промывка элементов дорожно-транспортной инфраструктуры началась в Москве - РИА Новости, 03.03.2022
Промывка элементов дорожно-транспортной инфраструктуры началась в Москве
Устойчивая плюсовая температура в дневные часы позволил начать работы по промывке элементов дорожно-транспортной инфраструктуры, всего коммунальные службы... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:35
2022-03-03T16:35
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Устойчивая плюсовая температура в дневные часы позволил начать работы по промывке элементов дорожно-транспортной инфраструктуры, всего коммунальные службы промоют почти 90 тысяч дорожных знаков и информационных щитов вдоль дорог, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в четверг в Москве будет до плюс 2-4, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров вновь опустятся ниже нуля."Устойчивый "плюс" в дневные часы позволил начать работы по промывке элементов дорожно-транспортной инфраструктуры: всего коммунальные службы промоют почти 90 тысяч дорожных знаков и информационных щитов вдоль дорог. Продолжается ворошение и вывоз снега с дворовых территорий и мест временного складирования, очистка водоприемных устройств и организация водоходов для беспрепятственного пропуска талых вод", - говорится в сообщении.Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и корректируют регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
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городское хозяйство москвы, москва
16:35 03.03.2022
 

Промывка элементов дорожно-транспортной инфраструктуры началась в Москве

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДорожные знаки в районе международного делового центра "Москва-сити"
Дорожные знаки в районе международного делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Дорожные знаки в районе международного делового центра "Москва-сити"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Устойчивая плюсовая температура в дневные часы позволил начать работы по промывке элементов дорожно-транспортной инфраструктуры, всего коммунальные службы промоют почти 90 тысяч дорожных знаков и информационных щитов вдоль дорог, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что в четверг в Москве будет до плюс 2-4, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров вновь опустятся ниже нуля.
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"Устойчивый "плюс" в дневные часы позволил начать работы по промывке элементов дорожно-транспортной инфраструктуры: всего коммунальные службы промоют почти 90 тысяч дорожных знаков и информационных щитов вдоль дорог. Продолжается ворошение и вывоз снега с дворовых территорий и мест временного складирования, очистка водоприемных устройств и организация водоходов для беспрепятственного пропуска талых вод", - говорится в сообщении.
Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и корректируют регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
 
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