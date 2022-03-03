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Полиция предупредила о незаконности планируемых акций в Москве
Полиция предупредила о незаконности планируемых акций в Москве - РИА Новости, 03.03.2022
Полиция предупредила о незаконности планируемых акций в Москве
Полиция предупреждает о незаконности планируемых в Москве в субботу акций, сообщает в понедельник ГУМВД по столице. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:22
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москва
общество
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Полиция предупреждает о незаконности планируемых в Москве в субботу акций, сообщает в понедельник ГУМВД по столице."В связи с появлением в медиапространстве призывов к проведению 6 марта несанкционированных акций на территории города Москвы столичная полиция предупреждает, что любые нарушения правопорядка будут незамедлительно пресекаться правоохранительными органами", - говорится в сообщении на официальной странице столичного ГУМВД в "ВКонтакте".Отмечается, что все лица, не соблюдающие установленный порядок организации либо проведения публичных мероприятий, будут задержаны и привлечены к ответственности, предусмотренной статьей 20.2 КоАП РФ. Родители несовершеннолетних участников несогласованных акций так же будут привлечены к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.За неповиновение законным требованиям сотрудников полиции предусмотрено наказание в виде штрафа или административного ареста сроком до 15 суток, а попытки применения насилия к представителям органов правопорядка, иные проявления агрессии в зависимости от тяжести совершенного деяния могут повлечь за собой уголовную ответственность, напомнили в ГУМВД.
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москва, общество, россия
10:22 03.03.2022 (обновлено: 10:52 03.03.2022)
 
Полиция предупредила о незаконности планируемых акций в Москве

Полиция вслед за прокуратурой и СК предупредила о незаконности планируемых акций в Москве

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Полиция предупреждает о незаконности планируемых в Москве в субботу акций, сообщает в понедельник ГУМВД по столице.
"В связи с появлением в медиапространстве призывов к проведению 6 марта несанкционированных акций на территории города Москвы столичная полиция предупреждает, что любые нарушения правопорядка будут незамедлительно пресекаться правоохранительными органами", - говорится в сообщении на официальной странице столичного ГУМВД в "ВКонтакте".
Отмечается, что все лица, не соблюдающие установленный порядок организации либо проведения публичных мероприятий, будут задержаны и привлечены к ответственности, предусмотренной статьей 20.2 КоАП РФ. Родители несовершеннолетних участников несогласованных акций так же будут привлечены к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.
За неповиновение законным требованиям сотрудников полиции предусмотрено наказание в виде штрафа или административного ареста сроком до 15 суток, а попытки применения насилия к представителям органов правопорядка, иные проявления агрессии в зависимости от тяжести совершенного деяния могут повлечь за собой уголовную ответственность, напомнили в ГУМВД.
Полиция - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
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Прокуратура предостерегла от участия в несанкционированной акции 5 марта
 
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