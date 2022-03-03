https://ria.ru/20220303/mobilizatsiya-1776298803.html

Верховная Рада поддержала указ Зеленского о мобилизации

Верховная Рада поддержала указ Зеленского о мобилизации - РИА Новости, 03.03.2022

Верховная Рада поддержала указ Зеленского о мобилизации

Парламент Украины одобрил указ Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:29

2022-03-03T16:29

2022-03-03T16:53

обострение ситуации в днр и лнр

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

владимир путин

луганская народная республика

киев

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Парламент Украины одобрил указ Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации.Ранее украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский внес в Верховную раду Украины законопроект о всеобщей мобилизации. Согласно ему, мобилизацию следует провести в течение 90 дней на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева."Верховная рада приняла… закон об утверждении указа президента Украины "о всеобщей мобилизации", - говорится в сообщении на сайте Верховной рады.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/zelenskiy-1776216661.html

https://ria.ru/20220302/belorussiya-1776087144.html

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Станислав Ванд

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Станислав Ванд

верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире, владимир путин, луганская народная республика, киев, россия, вооруженные силы рф