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Биография Михаила Мишустина

Биография Михаила Мишустина - РИА Новости, 03.03.2022

Биография Михаила Мишустина

Премьер-министр России Михаил Владимирович Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T06:19

2022-03-03T06:19

2022-03-03T06:19

справки

михаил мишустин

россия

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Премьер-министр России Михаил Владимирович Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (ныне Московский государственный технологический университет "СТАНКИН") по специальности "системы автоматизированного проектирования", в 1992 году – аспирантуру этого института. Доктор экономических наук (2010).С 1992 года по 1995 год – директор тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба.В 1995-1996 годах занимал должность заместителя генерального директора Международного компьютерного клуба, председателя правления Международного компьютерного клуба.В августе 1998 года был назначен заместителем руководителя Государственной налоговой службы России. С марта 1999 года – заместитель министра России по налогам и сборам.С марта 2004 года по декабрь 2006 года – глава Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.С января 2007 года по март 2008 года руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами. С марта 2008 года до апреля 2010 года занимал пост президента группы компаний UFG ("ОФГ Инвест") – одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями и паевыми инвестиционными фондами.В этот же период Михаил Мишустин был создателем и научным руководителем Института экономики недвижимости Государственного университета "Высшая школа экономики" (ГУ ВШЭ). 6 апреля 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы. 16 января 2020 года указом президента РФ Владимира Путина назначен председателем правительства Российской Федерации.С 21 декабря 2020 года – член Государственного Совета Российской Федерации.Михаил Мишустин – автор нескольких монографий, соавтор учебного пособия "Налоговый контроль", опубликовал ряд научных статей в изданиях "Вопросы экономики", "Финансы", "Экономическая политика", "Экономические науки", "Налоговый курьер", "Консультант", "Корпоративные системы" и других.Михаил Мишустин – действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса (2010). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2015), Почета (2012), преподобного Серафима Саровского III степени (2019), святого благоверного князя Даниила Московского I степени (2021). Отмечен высшей наградой Афин – Золотой медалью почета (2021).Михаил Мишустин играет в хоккей, является болельщиком хоккейного клуба ЦСКА, выступал за команду "Премьер" в Ночной хоккейной лиге. Премьер-министр также увлекается музыкой, играет на фортепиано, является автором музыки к двум песням популярного исполнителя Григория Лепса.Глава правительства женат, у него трое сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, михаил мишустин, россия