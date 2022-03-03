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В ООН прокомментировали призывы Киева направить миротворцев в страну
В ООН прокомментировали призывы Киева направить миротворцев в страну - РИА Новости, 03.03.2022
В ООН прокомментировали призывы Киева направить миротворцев в страну
Решение о том, направлять ли миротворцев на Украину, лежит в юрисдикции Совета безопасности ООН, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T21:07
2022-03-03T21:07
2022-03-03T21:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
оон
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
стефан дюжаррик
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ООН, 3 мар – РИА Новости. Решение о том, направлять ли миротворцев на Украину, лежит в юрисдикции Совета безопасности ООН, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Есть определенные процедуры. Это решать Совету безопасности ООН", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Рады с просьбой направить миротворцев в страну.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, стефан дюжаррик
21:07 03.03.2022 (обновлено: 21:16 03.03.2022)
В ООН прокомментировали призывы Киева направить миротворцев в страну
Офис Гутерреша о призывах Киева направить миротворцев в страну: это решать Совбезу ООН