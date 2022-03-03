https://ria.ru/20220303/mirotvortsy-1776307711.html

В Раде попросили ООН ввести миротворцев на Украину

В Раде попросили ООН ввести миротворцев на Украину - РИА Новости, 03.03.2022

В Раде попросили ООН ввести миротворцев на Украину

Верховная рада Украины приняла постановление, в котором призвала ООН и другие международные организации ввести в страну миротворцев. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:56

2022-03-03T16:56

2022-03-03T17:10

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

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луганская народная республика

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла постановление, в котором призвала ООН и другие международные организации ввести в страну миротворцев."Парламент поддержал обращение к ООН, МККК, Европарламенту, международным организациям… Что требует Верховная рада от мировой общественности: введения на Украину миротворческих сил на основании Резолюции Генассамблеи ООН "Объединение ради мира" от 3 ноября 1950 года", - говорится в сообщении Верховной рады в Telegram-канале.Верховная рада Украины просит генсека ООН быть посредником в разрешении конфликта, соответствующее постановление украинский парламент принял в четверг."Также Верховная рада обратилась к генсеку ООН с призывом посредничества в прекращении войны", - сообщила глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Елена Шуляк в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775062831.html

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр, оон, верховная рада украины