https://ria.ru/20220303/miroshnik-1776379919.html
Украина получила пояснения, пошла советоваться с США, заявили в ЛНР
Украина получила пояснения, пошла советоваться с США, заявили в ЛНР - РИА Новости, 03.03.2022
Украина получила пояснения, пошла советоваться с США, заявили в ЛНР
Украина на переговорах с Россией получила исчерпывающие пояснения, пошла думать и советоваться с США, считает дипломатический советник главы ЛНР Родион... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T22:40
2022-03-03T22:40
2022-03-03T22:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир мединский
владимир путин
россия
киев
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Украина на переговорах с Россией получила исчерпывающие пояснения, пошла думать и советоваться с США, считает дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник.Вторая встреча российской и украинской делегации прошла в четверг в Брестской области. Глава делегации РФ, помощник президента России Владимир Мединский сообщил после переговоров, что стороны подробно обсудили военный, международный, гуманитарный вопросы, а также вопрос будущего политического урегулирования конфликта."Договорились о гуманитарных коридорах и режиме их поддержки. По остальным вопросам Украина получила исчерпывающие пояснения. Пошли думать и советоваться с США", - написал Мирошник в своём Telegram-канале.Он также прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины, что Киев не получил результатов, на которые рассчитывал."То, что Киев не получил ожидаемых результатов, говорит только о неадекватности их планов", - считает Мирошник.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир мединский, владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, вооруженные силы рф
22:40 03.03.2022 (обновлено: 22:48 03.03.2022)
Украина получила пояснения, пошла советоваться с США, заявили в ЛНР
ЛНР о встрече Москвы и Киева: Украина получила пояснения, пошла советоваться с США