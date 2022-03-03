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Mercedes-Benz приостановит производство и поставки автомобилей в Россию
Mercedes-Benz приостановит производство и поставки автомобилей в Россию - РИА Новости, 03.03.2022
Mercedes-Benz приостановит производство и поставки автомобилей в Россию
Mercedes-Benz приостановит производство автомобилей на своем заводе в Подмосковье, также прекращаются поставки легковых и малотоннажных машин бренда на... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T00:41
2022-03-03T01:48
в мире
санкции в отношении россии
mercedes-benz
россия
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Mercedes-Benz приостановит производство автомобилей на своем заводе в Подмосковье, также прекращаются поставки легковых и малотоннажных машин бренда на российский рынок, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.На этой неделе также было объявлено о прекращении выпуска и поставок грузовых автомобилей Mercedes-Benz. Соответствующее решение принял Daimler Truck в связи с эскалацией конфликта на Украине.По этой же причине приостанавливает производство и поставки в Россию немецкий BMW и шведский Volvo Trucks. О возможном сокращении объемов производства и уходе также заявлял глава Stellantis Карлос Таварес. Согласно материалу Wall Street Journal, такой вариант развития событий не исключен, если компания не сможет осуществлять поставки на завод в связи с санкциями из-за ситуации на Украине. Позднее компания выступила с заявлением, что не подтверждает эти планы и завод в Калуге работает штатно.В Минпромторге в свою очередь отметили, что ведут диалог со всеми производителями автомобилей в России на фоне текущей ситуации в стране. Кроме того, министерство планирует актуализировать меры поддержки отраслей промышленности, в том числе автомобилестроения.Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны объявили о новых санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
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в мире, санкции в отношении россии, mercedes-benz, россия
00:41 03.03.2022 (обновлено: 01:48 03.03.2022)
 
Mercedes-Benz приостановит производство и поставки автомобилей в Россию

Компания Mercedes-Benz приостановит производство и поставки автомобилей в Россию

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛоготип немецкой автомобильной марки Mercedes-Benz
Логотип немецкой автомобильной марки Mercedes-Benz - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Логотип немецкой автомобильной марки Mercedes-Benz. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Mercedes-Benz приостановит производство автомобилей на своем заводе в Подмосковье, также прекращаются поставки легковых и малотоннажных машин бренда на российский рынок, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.
"Mercedes-Benz приостановит экспорт легковых и малотоннажных автомобилей в Россию, а также локальное производство до дальнейшего уведомления", — отметили в компании.
На этой неделе также было объявлено о прекращении выпуска и поставок грузовых автомобилей Mercedes-Benz. Соответствующее решение принял Daimler Truck в связи с эскалацией конфликта на Украине.
По этой же причине приостанавливает производство и поставки в Россию немецкий BMW и шведский Volvo Trucks. О возможном сокращении объемов производства и уходе также заявлял глава Stellantis Карлос Таварес. Согласно материалу Wall Street Journal, такой вариант развития событий не исключен, если компания не сможет осуществлять поставки на завод в связи с санкциями из-за ситуации на Украине. Позднее компания выступила с заявлением, что не подтверждает эти планы и завод в Калуге работает штатно.
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Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны объявили о новых санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
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