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"Дела сердечные": глава центра Бакулева рассказала о гендерном парадоксе

"Дела сердечные": глава центра Бакулева рассказала о гендерном парадоксе - РИА Новости, 03.03.2022

"Дела сердечные": глава центра Бакулева рассказала о гендерном парадоксе

Женщины больше всего боятся рака молочной железы, но умирают чаще от проблем с сердцем и сосудами. Об этом заявила академик РАН, директор НМИЦ ССХ им. А.Н... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T09:00

2022-03-03T09:00

2022-03-03T09:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Женщины больше всего боятся рака молочной железы, но умирают чаще от проблем с сердцем и сосудами. Об этом заявила академик РАН, директор НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Елена Голухова, выступая на VII заседании Дискуссионного клуба "Красота в женских руках" им. В.Г. Змазовой."Для тех, кто старше 25 лет, на первом месте по летальности стоят болезни сердечно-сосудистой системы, а именно ишемическая болезнь сердца и ишемическая болезнь мозга", - сказала она, добавив, что сердечно-сосудистые заболевания у женщин имеют свою специфику.По ее словам, в кардиологии существует "гендерный парадокс". Все заболевания сердца у женщин носят своеобразный характер: они дебютируют с симптомами, которые отличаются от мужских жалоб."Обычно мы наблюдаем атипичное течение острого инфаркта. Именно поэтому к женщинам реже применяются разные эффективные методы диагностики и лечения, в частности, аорто-коронарное шунтирование", - пояснила академик. Самое печальное, по ее мнению, что "гендерный парадокс" приводит к тому, что и результат вмешательств у женщин чаще оказывается хуже, чем у мужчин.По ее словам, "гендерный парадокс" можно наблюдать на примере острого инфаркта миокарда. "У женщин другой характер моделирования сосудов, чаще возникает острый инфаркт миокарда без подъема сегмента, не перекрывается полностью просвет сосуда, остается частичный кровоток в коронарном сосуде. Полость сердца у женщин исходно меньше, чем у мужчин, и в ходе разных заболеваний стенка становится более толстой, а полость еще уменьшается по своему объему, сердце становится ригидным, возникает диастолическая недостаточность", - рассказала академик.У мужчин же, по ее словам, все протекает иначе: исходно объемы камер сердца больше, и по мере развития заболевания, оно расширяется, чаще развивается гипертрофия, возникает систолическая сердечная недостаточность.По словам академика, это приводит к тому, что показатели общей госпитальной смертности после аорто-коронарного шунтирования у женщин разных возрастных групп в три раза выше, чем смертность мужчин.Еще одна женская особенность - поражение мелких сосудов, нарушение эндотелиальной регуляции. Вместе с тем, как отметила врач, существует набор специальных тестов, которые сегодня позволяют оценить, насколько аномально нарушена регуляторная способность сосудистого тонуса."Еще 10-15 лет назад смертность женщин от острого инфаркта миокарда в Москве достигала 20 процентов, сегодня – 7 процентов", - подчеркнула она. Средняя продолжительность жизни женщин существенно увеличивается: в XV веке - 30-40 лет, в XXI – 70-80 лет. "Возраст 35 лет считался пожилым возрастом у горожанок XVI века, но женщины по продолжительности жизни во все времена превосходили мужчин", - добавила она.В заключении Елена Голухова назвала основные методы снижения сердечно-сосудистого риска: "контроль липтидов, физическая активность, отказ от курения, ограничение алкоголя, здоровое питание, контроль артериального давления и глюкозы".

https://sn.ria.ru/20220302/plastika-1776041534.html

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