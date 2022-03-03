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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/mariupol-1776199631.html
Кольцо вокруг Мариуполя сужается, заявил Пушилин
Кольцо вокруг Мариуполя сужается, заявил Пушилин - РИА Новости, 03.03.2022
Кольцо вокруг Мариуполя сужается, заявил Пушилин
Донецкие силовики продолжают сужать кольцо вокруг Мариуполя, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:06
2022-03-03T13:46
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Донецкие силовики продолжают сужать кольцо вокруг Мариуполя, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава ДНР Денис Пушилин."Продолжается освобождение населенных пунктов, кольцо вокруг Мариуполя сужается", — сказал он добавив, что Волноваху также зачищают от разрозненных батальонов.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.По словам Путина, цель операции — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Далее Москва планирует провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/mariupol-1776176984.html
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мариуполь, в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, ситуация в днр и лнр
11:06 03.03.2022 (обновлено: 13:46 03.03.2022)
 
Кольцо вокруг Мариуполя сужается, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: кольцо вокруг Мариуполя сужается

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкМотострелковый взвод народной милиции ДНР на марше под Мариуполем
Мотострелковый взвод народной милиции ДНР на марше под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Мотострелковый взвод народной милиции ДНР на марше под Мариуполем
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Донецкие силовики продолжают сужать кольцо вокруг Мариуполя, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава ДНР Денис Пушилин.
"Продолжается освобождение населенных пунктов, кольцо вокруг Мариуполя сужается", — сказал он добавив, что Волноваху также зачищают от разрозненных батальонов.
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Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
По словам Путина, цель операции — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Далее Москва планирует провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМариупольВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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