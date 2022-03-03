https://ria.ru/20220303/mariupol-1776199631.html
Кольцо вокруг Мариуполя сужается, заявил Пушилин
Кольцо вокруг Мариуполя сужается, заявил Пушилин - РИА Новости, 03.03.2022
Кольцо вокруг Мариуполя сужается, заявил Пушилин
Донецкие силовики продолжают сужать кольцо вокруг Мариуполя, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:06
2022-03-03T11:06
2022-03-03T13:46
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Донецкие силовики продолжают сужать кольцо вокруг Мариуполя, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава ДНР Денис Пушилин."Продолжается освобождение населенных пунктов, кольцо вокруг Мариуполя сужается", — сказал он добавив, что Волноваху также зачищают от разрозненных батальонов.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.По словам Путина, цель операции — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Далее Москва планирует провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220303/mariupol-1776176984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, ситуация в днр и лнр
11:06 03.03.2022 (обновлено: 13:46 03.03.2022)
Кольцо вокруг Мариуполя сужается, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин: кольцо вокруг Мариуполя сужается