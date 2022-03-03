https://ria.ru/20220303/mariupol-1776199631.html

Кольцо вокруг Мариуполя сужается, заявил Пушилин

Кольцо вокруг Мариуполя сужается, заявил Пушилин - РИА Новости, 03.03.2022

Кольцо вокруг Мариуполя сужается, заявил Пушилин

Донецкие силовики продолжают сужать кольцо вокруг Мариуполя, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T11:06

2022-03-03T11:06

2022-03-03T13:46

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Донецкие силовики продолжают сужать кольцо вокруг Мариуполя, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава ДНР Денис Пушилин."Продолжается освобождение населенных пунктов, кольцо вокруг Мариуполя сужается", — сказал он добавив, что Волноваху также зачищают от разрозненных батальонов.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.По словам Путина, цель операции — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Далее Москва планирует провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/mariupol-1776176984.html

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

мариуполь

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мариуполь, в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, ситуация в днр и лнр