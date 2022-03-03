https://ria.ru/20220303/mariupol-1776183184.html
Подразделения ДНР сузили кольцо вокруг Мариуполя, заявили в Минобороны
Подразделения ДНР сузили кольцо вокруг Мариуполя, заявили в Минобороны - РИА Новости, 03.03.2022
Подразделения ДНР сузили кольцо вокруг Мариуполя, заявили в Минобороны
Группировки войск ДНР и ЛНР продолжают продвижение, освобождены населенные пункты Виноградное, Сартака и Водяное, сужено кольцо окружения города Мариуполь,... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:55
2022-03-03T09:55
2022-03-03T10:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
мариуполь
красный лиман
северодонецк
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Группировки войск ДНР и ЛНР продолжают продвижение, освобождены населенные пункты Виноградное, Сартака и Водяное, сужено кольцо окружения города Мариуполь, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман – Приволье - северная окраина Северодонецка. Продвижение составило 4 километра. Подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики сузили кольцо окружения города Мариуполь, а также взяли под контроль населенные пункты Виноградное, Сартака и Водяное", - заявил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220303/mariupol-1776176984.html
донецкая народная республика
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красный лиман
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), мариуполь, красный лиман, северодонецк
09:55 03.03.2022 (обновлено: 10:08 03.03.2022)
Подразделения ДНР сузили кольцо вокруг Мариуполя, заявили в Минобороны
Минобороны: подразделения ДНР сузили кольцо вокруг Мариуполя