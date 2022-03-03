https://ria.ru/20220303/mariupol-1776183184.html

Подразделения ДНР сузили кольцо вокруг Мариуполя, заявили в Минобороны

Подразделения ДНР сузили кольцо вокруг Мариуполя, заявили в Минобороны - РИА Новости, 03.03.2022

Подразделения ДНР сузили кольцо вокруг Мариуполя, заявили в Минобороны

Группировки войск ДНР и ЛНР продолжают продвижение, освобождены населенные пункты Виноградное, Сартака и Водяное, сужено кольцо окружения города Мариуполь,... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T09:55

2022-03-03T09:55

2022-03-03T10:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

мариуполь

красный лиман

северодонецк

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Группировки войск ДНР и ЛНР продолжают продвижение, освобождены населенные пункты Виноградное, Сартака и Водяное, сужено кольцо окружения города Мариуполь, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман – Приволье - северная окраина Северодонецка. Продвижение составило 4 километра. Подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики сузили кольцо окружения города Мариуполь, а также взяли под контроль населенные пункты Виноградное, Сартака и Водяное", - заявил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/mariupol-1776176984.html

донецкая народная республика

мариуполь

красный лиман

северодонецк

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), мариуполь, красный лиман, северодонецк