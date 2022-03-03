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Газета свердловских властей вышла с буквой Z в логотипе

Газета свердловских властей вышла с буквой Z в логотипе - РИА Новости, 03.03.2022

Газета свердловских властей вышла с буквой Z в логотипе

Официальное издание правительства Свердловской области "Областная газета" в четверг вышло с буквой Z в логотипе в поддержку спецоперации по демилитаризации... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T15:38

2022-03-03T15:38

2022-03-03T15:48

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Официальное издание правительства Свердловской области "Областная газета" в четверг вышло с буквой Z в логотипе в поддержку спецоперации по демилитаризации Украины.Свежий номер газеты выложен на сайте издания. Его логотип напечатан как "Областная гаZета"."Мы выразили свою позицию, что мы за мир. У нас это символ именно того, что мы за мир – за мирное решение всех проблем и за позицию нашего президента, за Путина. За мир, за Путина – у нас это звучит так, неразрывно", - сказал РИА Новости главред издания Антон Стуликов.Буква Z в соцсетях стала неофициальным символом поддержки спецоперации, так как "Z" - это один из знаков отличия на российской военной технике, участвующей в операции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220302/kuzbass-1776021260.html

https://ria.ru/20220301/donbass-1775807178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс