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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/lnr-1776347290.html
Вооруженные силы ЛНР и России соединились в Новоайдаре
Вооруженные силы ЛНР и России соединились в Новоайдаре - РИА Новости, 03.03.2022
Вооруженные силы ЛНР и России соединились в Новоайдаре
Силы Народной милиции Луганской народной республики соединились в Новоайдаре с вооруженными силами РФ, сообщил в четверг пресс-секретарь Народной милиции Иван... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T19:24
2022-03-03T19:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
новоайдар
россия
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Силы Народной милиции Луганской народной республики соединились в Новоайдаре с вооруженными силами РФ, сообщил в четверг пресс-секретарь Народной милиции Иван Филипоненко. В четверг Народная милиция ЛНР заявила, что еще семь населенных пунктов, среди них Старобельск и Новоайдар, перешли под полный контроль ЛНР."Сегодня подразделения Народной милиции в населенном пункте Новоайдар соединились с передовыми частями вооруженных сил РФ, которые наступали на данный населённый пункт с севера. Мы вели наступление с юга, из населенного пункта Счастье", - сообщил журналистам Филипоненко. По его словам, теперь "совместные скоординированные действия помогут Народной милиции освободить территорию ЛНР, а вооруженным силам РФ - выполнить специальную операцию, которые они проводят на Украине".В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/lnr-1776175966.html
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в мире, луганская народная республика, новоайдар, россия, ситуация в днр и лнр
19:24 03.03.2022
 
Вооруженные силы ЛНР и России соединились в Новоайдаре

Представитель ЛНР Филипоненко: силы Народной милиции и ВС России соединились в Новоайдаре

© РИА Новости / Перейти в фотобанкНародная милиция Луганской народной республики
Народная милиция Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости
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Народная милиция Луганской народной республики
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Силы Народной милиции Луганской народной республики соединились в Новоайдаре с вооруженными силами РФ, сообщил в четверг пресс-секретарь Народной милиции Иван Филипоненко. В четверг Народная милиция ЛНР заявила, что еще семь населенных пунктов, среди них Старобельск и Новоайдар, перешли под полный контроль ЛНР.
"Сегодня подразделения Народной милиции в населенном пункте Новоайдар соединились с передовыми частями вооруженных сил РФ, которые наступали на данный населённый пункт с севера. Мы вели наступление с юга, из населенного пункта Счастье", - сообщил журналистам Филипоненко. По его словам, теперь "совместные скоординированные действия помогут Народной милиции освободить территорию ЛНР, а вооруженным силам РФ - выполнить специальную операцию, которые они проводят на Украине".
Военнослужащий и жительница города Счастье в Луганской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 09:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Под полный контроль ЛНР перешли еще семь населенных пунктов
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Освобождение села Гранитное силами армии ДНР - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 13:30
"Я вернулся домой". Что происходит в селах, освобожденных армией ДНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаНовоайдарРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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