Вооруженные силы ЛНР и России соединились в Новоайдаре
Представитель ЛНР Филипоненко: силы Народной милиции и ВС России соединились в Новоайдаре
Народная милиция Луганской народной республики
ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Силы Народной милиции Луганской народной республики соединились в Новоайдаре с вооруженными силами РФ, сообщил в четверг пресс-секретарь Народной милиции Иван Филипоненко. В четверг Народная милиция ЛНР заявила, что еще семь населенных пунктов, среди них Старобельск и Новоайдар, перешли под полный контроль ЛНР.
"Сегодня подразделения Народной милиции в населенном пункте Новоайдар соединились с передовыми частями вооруженных сил РФ, которые наступали на данный населённый пункт с севера. Мы вели наступление с юга, из населенного пункта Счастье", - сообщил журналистам Филипоненко. По его словам, теперь "совместные скоординированные действия помогут Народной милиции освободить территорию ЛНР, а вооруженным силам РФ - выполнить специальную операцию, которые они проводят на Украине".
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.