https://ria.ru/20220303/lnr-1776347290.html

Вооруженные силы ЛНР и России соединились в Новоайдаре

Вооруженные силы ЛНР и России соединились в Новоайдаре - РИА Новости, 03.03.2022

Вооруженные силы ЛНР и России соединились в Новоайдаре

Силы Народной милиции Луганской народной республики соединились в Новоайдаре с вооруженными силами РФ, сообщил в четверг пресс-секретарь Народной милиции Иван... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T19:24

2022-03-03T19:24

2022-03-03T19:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

новоайдар

россия

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Силы Народной милиции Луганской народной республики соединились в Новоайдаре с вооруженными силами РФ, сообщил в четверг пресс-секретарь Народной милиции Иван Филипоненко. В четверг Народная милиция ЛНР заявила, что еще семь населенных пунктов, среди них Старобельск и Новоайдар, перешли под полный контроль ЛНР."Сегодня подразделения Народной милиции в населенном пункте Новоайдар соединились с передовыми частями вооруженных сил РФ, которые наступали на данный населённый пункт с севера. Мы вели наступление с юга, из населенного пункта Счастье", - сообщил журналистам Филипоненко. По его словам, теперь "совместные скоординированные действия помогут Народной милиции освободить территорию ЛНР, а вооруженным силам РФ - выполнить специальную операцию, которые они проводят на Украине".В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/lnr-1776175966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, новоайдар, россия, ситуация в днр и лнр