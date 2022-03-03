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Группировка ЛНР вышла к окраине Северодонецка
Группировка ЛНР вышла к окраине Северодонецка - РИА Новости, 03.03.2022
Группировка ЛНР вышла к окраине Северодонецка
Группировка войск ЛНР продолжает продвижение, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:57
2022-03-03T09:57
2022-03-03T10:51
обострение ситуации в днр и лнр
лнр
в мире
северодонецк
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Группировка войск ЛНР продолжает продвижение, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман – Приволье - северная окраина Северодонецка. Продвижение составило 4 километра", - заявил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лнр, в мире, северодонецк, министерство обороны рф (минобороны рф)
09:57 03.03.2022 (обновлено: 10:51 03.03.2022)
Группировка ЛНР вышла к окраине Северодонецка
Минобороны: группировка ЛНР продвинулась на четыре километра к окраине Северодонецка