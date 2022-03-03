https://ria.ru/20220303/lnr-1776183593.html

Группировка ЛНР вышла к окраине Северодонецка

Группировка ЛНР вышла к окраине Северодонецка - РИА Новости, 03.03.2022

Группировка ЛНР вышла к окраине Северодонецка

Группировка войск ЛНР продолжает продвижение, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T09:57

2022-03-03T09:57

2022-03-03T10:51

обострение ситуации в днр и лнр

лнр

в мире

северодонецк

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Группировка войск ЛНР продолжает продвижение, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман – Приволье - северная окраина Северодонецка. Продвижение составило 4 километра", - заявил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/lnr-1776175966.html

северодонецк

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

лнр, в мире, северодонецк, министерство обороны рф (минобороны рф)