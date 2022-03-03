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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/lnr-1776183593.html
Группировка ЛНР вышла к окраине Северодонецка
Группировка ЛНР вышла к окраине Северодонецка - РИА Новости, 03.03.2022
Группировка ЛНР вышла к окраине Северодонецка
Группировка войск ЛНР продолжает продвижение, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:57
2022-03-03T10:51
обострение ситуации в днр и лнр
лнр
в мире
северодонецк
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Группировка войск ЛНР продолжает продвижение, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман – Приволье - северная окраина Северодонецка. Продвижение составило 4 километра", - заявил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/lnr-1776175966.html
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лнр, в мире, северодонецк, министерство обороны рф (минобороны рф)
09:57 03.03.2022 (обновлено: 10:51 03.03.2022)
 
Группировка ЛНР вышла к окраине Северодонецка

Минобороны: группировка ЛНР продвинулась на четыре километра к окраине Северодонецка

© РИА Новости / Перейти в фотобанкНародная милиция Луганской народной республики форсирует реку Северский Донец и занимает село Трехизбенка
Народная милиция Луганской народной республики форсирует реку Северский Донец и занимает село Трехизбенка - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости
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Народная милиция Луганской народной республики форсирует реку Северский Донец и занимает село Трехизбенка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Группировка войск ЛНР продолжает продвижение, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман – Приволье - северная окраина Северодонецка. Продвижение составило 4 километра", - заявил он.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащий и жительница города Счастье в Луганской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 09:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Под полный контроль ЛНР перешли еще семь населенных пунктов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЛНРВ миреСеверодонецкМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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