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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/lnr-1776181084.html
В ЛНР сообщили об обстреле населенного пункта Донецкий со стороны ВСУ
В ЛНР сообщили об обстреле населенного пункта Донецкий со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.03.2022
В ЛНР сообщили об обстреле населенного пункта Донецкий со стороны ВСУ
Украинские войска в четверг утром обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпустив по нему 20 мин калибром 82 миллиметра, сообщило РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:42
2022-03-03T10:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
лнр
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ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска в четверг утром обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпустив по нему 20 мин калибром 82 миллиметра, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины в 09.20 зафиксирован обстрел: с направления н.п. Новотошковское в район н.п. Донецкий: миномет 82 мм (20 мин)", - говорится в Telegram-канале представительства.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России
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в мире, лнр
09:42 03.03.2022 (обновлено: 10:20 03.03.2022)
 
В ЛНР сообщили об обстреле населенного пункта Донецкий со стороны ВСУ

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили 20 мин по населенному пункту Донецкий

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника ВСУ
Уничтоженная военная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Уничтоженная военная техника ВСУ
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ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска в четверг утром обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпустив по нему 20 мин калибром 82 миллиметра, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины в 09.20 зафиксирован обстрел: с направления н.п. Новотошковское в район н.п. Донецкий: миномет 82 мм (20 мин)", - говорится в Telegram-канале представительства.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России
Медики - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
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