https://ria.ru/20220303/likvidatsiya-1776344081.html

Немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG заявила о возможной ликвидации

Немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG заявила о возможной ликвидации - РИА Новости, 03.03.2022

Немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG заявила о возможной ликвидации

Gas for Europe GmbH, немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG, сообщила, что в связи с текущими событиями, вероятно, будет ликвидирована. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T19:08

2022-03-03T19:08

2022-03-03T20:51

экономика

германия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766061275_0:0:3170:1783_1920x0_80_0_0_ec5e311188de26e7bed6c9f82dd800e3.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Gas for Europe GmbH, немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG, сообщила, что в связи с текущими событиями, вероятно, будет ликвидирована."В связи с текущими событиями, в том числе ситуацией с нашим акционером Nord Stream 2 AG, Gas for Europe GmbH, вероятно, будет ликвидирована", - говорится в сообщении на сайте компании.Gas for Europe GmbH была создана в январе 2022 года для прохождения процедуры сертификации газопровода "Северный поток 2" в Германии, необходимой для начала поставок газа.Ранее СМИ сообщали о банкротстве Nord Stream 2 AG. Компания не подтвердила это.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, Германия остановила сертификацию трубопровода "Северный поток 2". Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов.Министерство финансов США 23 февраля ввело санкции в отношении Nord Stream 2 AG и исполнительного директора компании Маттиаса Варнига. Помимо этого, ведомство опубликовало генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года."Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено.

https://ria.ru/20220302/lavrov-1776123056.html

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, германия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, россия