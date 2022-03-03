19:08 03.03.2022 (обновлено: 20:51 03.03.2022)
Немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG заявила о возможной ликвидации
Немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG Gas for Europe GmbH заявила о вероятной ликвидации
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток — 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода "Северный поток — 2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Gas for Europe GmbH, немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG, сообщила, что в связи с текущими событиями, вероятно, будет ликвидирована.
"В связи с текущими событиями, в том числе ситуацией с нашим акционером Nord Stream 2 AG, Gas for Europe GmbH, вероятно, будет ликвидирована", - говорится в сообщении на сайте компании.
Gas for Europe GmbH была создана в январе 2022 года для прохождения процедуры сертификации газопровода "Северный поток 2" в Германии, необходимой для начала поставок газа.
Ранее СМИ сообщали о банкротстве Nord Stream 2 AG. Компания не подтвердила это.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, Германия остановила сертификацию трубопровода "Северный поток 2". Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов.
Министерство финансов США 23 февраля ввело санкции в отношении Nord Stream 2 AG и исполнительного директора компании Маттиаса Варнига. Помимо этого, ведомство опубликовало генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.
"Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено.
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