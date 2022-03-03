https://ria.ru/20220303/lekarstva-1776261710.html

Кировская область создала необходимый запас лекарств

Кировская область создала необходимый запас лекарств - РИА Новости, 04.03.2022

Кировская область создала необходимый запас лекарств

Необходимый запас лекарственных препаратов сформирован в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-03T14:25

2022-03-03T14:25

2022-03-04T11:26

общество

здоровье - общество

игорь васильев

кировская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар — РИА Новости. Необходимый запас лекарственных препаратов сформирован в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Губернатор Кировской области Игорь Васильев в четверг провел заседание межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики региона, в ходе которого были рассмотрены вопросы деятельности ключевых сфер и их обеспеченности необходимыми ресурсами."На особом контроле у нас – ситуация в социальной сфере. Мы должны в полном объеме и в срок исполнять все взятые на себя обязательства, продолжить предоставление всех выплат и пособий. Люди должны чувствовать свою защищенность и уверенность в стабильном лекарственном обеспечении, в четкой и отлаженной работе медицинских учреждений, в том, что каждый нуждающийся получит квалифицированную медицинскую помощь", - цитирует пресс-служба слова Васильева.Как отметил в своем докладе министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, запасы лекарственных препаратов в Кировской области поддерживаются на неснижаемом уровне, который по большинству наименований составляет 3-4 месяца, а по некоторым лекарствам сформирован запас на 6 и более месяцев. Он уточнил, что в 2022 году из регионального бюджета на льготное лекарственное обеспечение выделено более 869 миллионов рублей.Глава региона поручил министерству здравоохранения продолжить непрерывный мониторинг ситуации, особенно в части обеспечения населения льготными лекарствами, в еженедельном режиме представлять отчеты о состоянии дел в отрасли, особое внимание уделять обращениям граждан, в том числе поступающим через социальные сети.Васильев также напомнил, что все проекты в сфере здравоохранения продолжаются, в том числе программа модернизации первичного звена. В поликлиники и больницы поступает новое оборудование, санитарный транспорт. В сельских территориях строятся новые фельдшерско-акушерские пункты."Всё нацелено на то, чтобы в любом населенном пункте люди могли рассчитывать на качественное, квалифицированное медицинское обслуживание, получать полный спектр назначенных специалистом лекарств, своевременно проходить лечение и поддерживать состояние своего здоровья", – подытожил губернатор.

https://ria.ru/20211222/biotekhnologii-1764987822.html

https://ria.ru/20211013/obrazovanie-1754440800.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, здоровье - общество, игорь васильев