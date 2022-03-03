https://ria.ru/20220303/lego-1776254539.html

Ретейлер опроверг сообщения об уходе Lego с российского рынка

Ретейлер опроверг сообщения об уходе Lego с российского рынка - РИА Новости, 03.03.2022

Ретейлер опроверг сообщения об уходе Lego с российского рынка

Сеть магазинов Lego и интернет-магазин продолжают работать в России, продукция в наличии, однако цены на нее увеличились в связи с ростом курса валют, сообщили... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T14:06

2022-03-03T14:06

2022-03-03T18:24

экономика

россия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сеть магазинов Lego и интернет-магазин продолжают работать в России, продукция в наличии, однако цены на нее увеличились в связи с ростом курса валют, сообщили РИА Новости в Inventive Retail Group (управляет розничными сетями re:Store, Nike, Lego и другими)."Сеть сертифицированных магазинов Lego и интернет-магазин продолжают работать, как и прежде. Товар есть в наличии. В связи с ростом курса валют цены в магазине были скорректированы (вверх - ред.)", - сообщили в компании.Ранее датское издание finans.dk сообщило со ссылкой на представителя Lego, что производитель игрушек приостановил все поставки своей продукции в магазины в России "в свете санкций и непредсказуемой ситуации". Таким образом, концерн закрывает двери на один из своих самых крупных рынков сбыта, сделало вывод издание.

https://ria.ru/20220301/bank-1775854626.html

россия

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2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

экономика, россия