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Ретейлер опроверг сообщения об уходе Lego с российского рынка
Ретейлер опроверг сообщения об уходе Lego с российского рынка - РИА Новости, 03.03.2022
Ретейлер опроверг сообщения об уходе Lego с российского рынка
Сеть магазинов Lego и интернет-магазин продолжают работать в России, продукция в наличии, однако цены на нее увеличились в связи с ростом курса валют, сообщили... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:06
2022-03-03T18:24
экономика
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сеть магазинов Lego и интернет-магазин продолжают работать в России, продукция в наличии, однако цены на нее увеличились в связи с ростом курса валют, сообщили РИА Новости в Inventive Retail Group (управляет розничными сетями re:Store, Nike, Lego и другими)."Сеть сертифицированных магазинов Lego и интернет-магазин продолжают работать, как и прежде. Товар есть в наличии. В связи с ростом курса валют цены в магазине были скорректированы (вверх - ред.)", - сообщили в компании.Ранее датское издание finans.dk сообщило со ссылкой на представителя Lego, что производитель игрушек приостановил все поставки своей продукции в магазины в России "в свете санкций и непредсказуемой ситуации". Таким образом, концерн закрывает двери на один из своих самых крупных рынков сбыта, сделало вывод издание.
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РИА Новости
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экономика, россия
14:06 03.03.2022 (обновлено: 18:24 03.03.2022)
 
Ретейлер опроверг сообщения об уходе Lego с российского рынка

Ретейлер: магазины Lego продолжают работать в России, но цены на продукцию выросли

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщина в магазине "Lego" в ТЦ "Атриум" в Москве
Женщина в магазине Lego в ТЦ Атриум в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Женщина в магазине "Lego" в ТЦ "Атриум" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сеть магазинов Lego и интернет-магазин продолжают работать в России, продукция в наличии, однако цены на нее увеличились в связи с ростом курса валют, сообщили РИА Новости в Inventive Retail Group (управляет розничными сетями re:Store, Nike, Lego и другими).
"Сеть сертифицированных магазинов Lego и интернет-магазин продолжают работать, как и прежде. Товар есть в наличии. В связи с ростом курса валют цены в магазине были скорректированы (вверх - ред.)", - сообщили в компании.
Отделение Райффайзенбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 15:44
В "Райффайзенбанке" опровергли информацию об уходе из России
Ранее датское издание finans.dk сообщило со ссылкой на представителя Lego, что производитель игрушек приостановил все поставки своей продукции в магазины в России "в свете санкций и непредсказуемой ситуации". Таким образом, концерн закрывает двери на один из своих самых крупных рынков сбыта, сделало вывод издание.
 
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