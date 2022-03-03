Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/lavrov-1776251518.html
Лавров выразил надежду, что западные партнеры "перебесятся" и начнут диалог
Лавров выразил надежду, что западные партнеры "перебесятся" и начнут диалог - РИА Новости, 03.03.2022
Лавров выразил надежду, что западные партнеры "перебесятся" и начнут диалог
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что западные партнеры Москвы сейчас "перебесятся" и будут готовы разговаривать. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:59
2022-03-03T13:59
обострение ситуации в днр и лнр
россия
сша
канада
сбербанк россии
евросоюз
втб
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757191035_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_cc9be4470359e1232723fb37930a42a3.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что западные партнеры Москвы сейчас "перебесятся" и будут готовы разговаривать."Студентов выгоняют, артистов не пускают выступать, спортсменам перекрывают возможности. Я сейчас понял, что это такое в том числе: это в том числе и недобросовестная, нечистоплотная конкуренция, чтобы полегче было и в спорте, и где-нибудь в искусстве, и в других сферах человеческой деятельности. Это непорядочно. Я очень надеюсь, что сейчас "перебесятся" наши главные партнеры, и мы будем готовы разговаривать, но разговаривать, как я уже сказал, исключительно по-деловому, прагматично, на основе равноправия", - сказал он в интервью российским и зарубежным СМИ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220303/lavrov-1776247309.html
россия
сша
канада
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757191035_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_d89e37dce9440096d9c6c323a2b6b029.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, канада, сбербанк россии, евросоюз, втб, сергей лавров, украина
13:59 03.03.2022
 
Лавров выразил надежду, что западные партнеры "перебесятся" и начнут диалог

Глава МИД Лавров: надеюсь, что западные партнеры перебесятся и будут готовы разговаривать

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что западные партнеры Москвы сейчас "перебесятся" и будут готовы разговаривать.
"Студентов выгоняют, артистов не пускают выступать, спортсменам перекрывают возможности. Я сейчас понял, что это такое в том числе: это в том числе и недобросовестная, нечистоплотная конкуренция, чтобы полегче было и в спорте, и где-нибудь в искусстве, и в других сферах человеческой деятельности. Это непорядочно. Я очень надеюсь, что сейчас "перебесятся" наши главные партнеры, и мы будем готовы разговаривать, но разговаривать, как я уже сказал, исключительно по-деловому, прагматично, на основе равноправия", - сказал он в интервью российским и зарубежным СМИ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 13:44В мире
Лавров назвал санкции против России "налогом на независимость"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияСШАКанадаСбербанк РоссииЕвросоюзВТБСергей ЛавровУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала