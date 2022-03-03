https://ria.ru/20220303/lavrov-1776251518.html

Лавров выразил надежду, что западные партнеры "перебесятся" и начнут диалог

Лавров выразил надежду, что западные партнеры "перебесятся" и начнут диалог - РИА Новости, 03.03.2022

Лавров выразил надежду, что западные партнеры "перебесятся" и начнут диалог

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что западные партнеры Москвы сейчас "перебесятся" и будут готовы разговаривать. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:59

2022-03-03T13:59

2022-03-03T13:59

обострение ситуации в днр и лнр

россия

сша

канада

сбербанк россии

евросоюз

втб

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757191035_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_cc9be4470359e1232723fb37930a42a3.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что западные партнеры Москвы сейчас "перебесятся" и будут готовы разговаривать."Студентов выгоняют, артистов не пускают выступать, спортсменам перекрывают возможности. Я сейчас понял, что это такое в том числе: это в том числе и недобросовестная, нечистоплотная конкуренция, чтобы полегче было и в спорте, и где-нибудь в искусстве, и в других сферах человеческой деятельности. Это непорядочно. Я очень надеюсь, что сейчас "перебесятся" наши главные партнеры, и мы будем готовы разговаривать, но разговаривать, как я уже сказал, исключительно по-деловому, прагматично, на основе равноправия", - сказал он в интервью российским и зарубежным СМИ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/lavrov-1776247309.html

россия

сша

канада

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

россия, сша, канада, сбербанк россии, евросоюз, втб, сергей лавров, украина