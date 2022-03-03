https://ria.ru/20220303/lavrov-1776251518.html
Лавров выразил надежду, что западные партнеры "перебесятся" и начнут диалог
Лавров выразил надежду, что западные партнеры "перебесятся" и начнут диалог - РИА Новости, 03.03.2022
Лавров выразил надежду, что западные партнеры "перебесятся" и начнут диалог
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что западные партнеры Москвы сейчас "перебесятся" и будут готовы разговаривать. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:59
2022-03-03T13:59
2022-03-03T13:59
обострение ситуации в днр и лнр
россия
сша
канада
сбербанк россии
евросоюз
втб
сергей лавров
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что западные партнеры Москвы сейчас "перебесятся" и будут готовы разговаривать."Студентов выгоняют, артистов не пускают выступать, спортсменам перекрывают возможности. Я сейчас понял, что это такое в том числе: это в том числе и недобросовестная, нечистоплотная конкуренция, чтобы полегче было и в спорте, и где-нибудь в искусстве, и в других сферах человеческой деятельности. Это непорядочно. Я очень надеюсь, что сейчас "перебесятся" наши главные партнеры, и мы будем готовы разговаривать, но разговаривать, как я уже сказал, исключительно по-деловому, прагматично, на основе равноправия", - сказал он в интервью российским и зарубежным СМИ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220303/lavrov-1776247309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, канада, сбербанк россии, евросоюз, втб, сергей лавров, украина
Лавров выразил надежду, что западные партнеры "перебесятся" и начнут диалог
Глава МИД Лавров: надеюсь, что западные партнеры перебесятся и будут готовы разговаривать