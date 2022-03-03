Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220303/kurily-1776326543.html
В МИД посоветовали Японии навсегда забыть о поползновениях в сторону Курил
В МИД посоветовали Японии навсегда забыть о поползновениях в сторону Курил - РИА Новости, 03.03.2022
В МИД посоветовали Японии навсегда забыть о поползновениях в сторону Курил
Проведение МИД Японии параллелей между военной операцией на Украине и вхождением южных Курил в состав РФ имеет реваншистский подтекст, Москва советует забыть об РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:08
2022-03-03T19:34
япония
россия
в мире
спор вокруг статуса курильских островов
курильские острова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155075/12/1550751201_0:42:1024:618_1920x0_80_0_0_876e9eb75dce0627574128a123d9a4de.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Проведение МИД Японии параллелей между военной операцией на Украине и вхождением южных Курил в состав РФ имеет реваншистский подтекст, Москва советует забыть об этом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам Захаровой, японский МИД "вовремя подсуетился", с их точки зрения: гендиректор департамента Европы МИД Японии в ходе парламентских слушаний 28 февраля провел прямую параллель между специальной военной операцией на Украине и вхождением Южных Курил в состав России, "оставляя за скобками всеми известный факт, что упомянутые острова перешли к нашей стране в полном соответствии с международным правом по итогам Второй мировой войны, в которой Япония потерпела сокрушительное поражение"."Хотела бы указать на очевидный реваншистский подтекст в высказываниях японского дипломата. Тоже, наверное, все не зря и не случайно происходит. Мы видим в этом свидетельство того, что определенные силы в японском политическом истеблишменте держат в уме возможность реализации своих территориальных претензий к России. Учли, запомнили. Рекомендуем вам об этом, я сейчас апеллирую к Токио, забыть навсегда, о такой опции", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и Синдзо Абэ премьер Японии заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это стало серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого - заключение мирного договора.
https://ria.ru/20220208/sovet-1771620754.html
https://ria.ru/20220117/kurily-1768156535.html
https://ria.ru/20220207/kurilskie_ostrova-1758763158.html
япония
россия
курильские острова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155075/12/1550751201_73:0:952:659_1920x0_80_0_0_acb227240566715da1281b01ffb04486.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, россия, в мире, спор вокруг статуса курильских островов, курильские острова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
18:08 03.03.2022 (обновлено: 19:34 03.03.2022)
 
В МИД посоветовали Японии навсегда забыть о поползновениях в сторону Курил

МИД посоветовал Японии навсегда забыть о реваншизме из-за Курил

CC BY 2.0 / Peter / DSCF3174_1Курильские острова
Курильские острова - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
CC BY 2.0 / Peter / DSCF3174_1
Курильские острова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Проведение МИД Японии параллелей между военной операцией на Украине и вхождением южных Курил в состав РФ имеет реваншистский подтекст, Москва советует забыть об этом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, японский МИД "вовремя подсуетился", с их точки зрения: гендиректор департамента Европы МИД Японии в ходе парламентских слушаний 28 февраля провел прямую параллель между специальной военной операцией на Украине и вхождением Южных Курил в состав России, "оставляя за скобками всеми известный факт, что упомянутые острова перешли к нашей стране в полном соответствии с международным правом по итогам Второй мировой войны, в которой Япония потерпела сокрушительное поражение".
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 10:34
В МИД дали совет послу США в Японии после его слов о Курилах
"Хотела бы указать на очевидный реваншистский подтекст в высказываниях японского дипломата. Тоже, наверное, все не зря и не случайно происходит. Мы видим в этом свидетельство того, что определенные силы в японском политическом истеблишменте держат в уме возможность реализации своих территориальных претензий к России. Учли, запомнили. Рекомендуем вам об этом, я сейчас апеллирую к Токио, забыть навсегда, о такой опции", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Мыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 09:58
Глава МИД Японии надеется на прогресс в диалоге с Россией по Курилам
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и Синдзо Абэ премьер Японии заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это стало серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого - заключение мирного договора.
Курильский вопрос: как менялась принадлежность спорных островов - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 09:59Инфографика
Курильский вопрос: как менялась принадлежность спорных островов
 
ЯпонияРоссияВ миреСпор вокруг статуса Курильских острововКурильские островаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала