https://ria.ru/20220303/kurily-1776326543.html

В МИД посоветовали Японии навсегда забыть о поползновениях в сторону Курил

В МИД посоветовали Японии навсегда забыть о поползновениях в сторону Курил - РИА Новости, 03.03.2022

В МИД посоветовали Японии навсегда забыть о поползновениях в сторону Курил

Проведение МИД Японии параллелей между военной операцией на Украине и вхождением южных Курил в состав РФ имеет реваншистский подтекст, Москва советует забыть об РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T18:08

2022-03-03T18:08

2022-03-03T19:34

япония

россия

в мире

спор вокруг статуса курильских островов

курильские острова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Проведение МИД Японии параллелей между военной операцией на Украине и вхождением южных Курил в состав РФ имеет реваншистский подтекст, Москва советует забыть об этом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам Захаровой, японский МИД "вовремя подсуетился", с их точки зрения: гендиректор департамента Европы МИД Японии в ходе парламентских слушаний 28 февраля провел прямую параллель между специальной военной операцией на Украине и вхождением Южных Курил в состав России, "оставляя за скобками всеми известный факт, что упомянутые острова перешли к нашей стране в полном соответствии с международным правом по итогам Второй мировой войны, в которой Япония потерпела сокрушительное поражение"."Хотела бы указать на очевидный реваншистский подтекст в высказываниях японского дипломата. Тоже, наверное, все не зря и не случайно происходит. Мы видим в этом свидетельство того, что определенные силы в японском политическом истеблишменте держат в уме возможность реализации своих территориальных претензий к России. Учли, запомнили. Рекомендуем вам об этом, я сейчас апеллирую к Токио, забыть навсегда, о такой опции", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и Синдзо Абэ премьер Японии заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это стало серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого - заключение мирного договора.

https://ria.ru/20220208/sovet-1771620754.html

https://ria.ru/20220117/kurily-1768156535.html

https://ria.ru/20220207/kurilskie_ostrova-1758763158.html

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Кирилл Волков

япония, россия, в мире, спор вокруг статуса курильских островов, курильские острова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова