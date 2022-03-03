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Биография Владимира Коваленка

Биография Владимира Коваленка - РИА Новости, 03.03.2022

Биография Владимира Коваленка

Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, президент Федерации космонавтики России Владимир Васильевич Коваленок родился 3 марта 1942 года в деревне... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T00:20

2022-03-03T00:20

2022-03-03T00:20

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Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, президент Федерации космонавтики России Владимир Васильевич Коваленок родился 3 марта 1942 года в деревне Белое Крупского района Минской области Белоруссии. В 1963 году окончил Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков транспортной авиации, в 1976 году – заочный факультет военно-воздушной академии имени Ю.А. Гагарина по командно-штабной специальности, в 1984 году – военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР имени К.Е. Ворошилова по специальности "командно-штабная, оперативно-тактическая авиация".С января 1964 года служил помощником командира корабля, правым летчиком, с октября 1965 года – командиром корабля Ан-12 в военно-транспортном авиационном полку. Часть базировалась на аэродроме подмосковного поселка Чкаловский и специализировалась на поиске и эвакуации вернувшихся на Землю космических аппаратов.В мае 1967 года приказом главкома Военно-воздушных сил зачислен в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов на должность слушателя-космонавта. С августа 1969 года – космонавт отряда космонавтов. Выполнил три космических полета. Первый совершил 9-11 октября 1977 года в качестве командира космического корабля "Союз-25" по программе первой основной экспедиции на долговременную орбитальную станцию (ДОС) "Салют-6". Во время полета, который продолжался двое суток 44 минуты, стыковку с ДОС ни в автоматическом, ни в ручном режиме осуществить не удалось. Второй полет совершил 15 июня – 2 ноября 1978 года в качестве командира на космическом корабле "Союз-29" и ДОС "Салют-6". На борту ДОС работал с двумя международными экипажами, а также выполнил выход в открытый космос продолжительностью два часа 20 минут для снятия научного оборудования и испытания новых скафандров. Полет продолжался 139 суток 14 часов 47 минут.Третий полет Владимир Коваленок совершил 12 марта – 26 мая 1981 года в качестве командира космического корабля "Союз Т-4" и орбитальной станции "Салют-6". Во время него работал совместно с двумя международными экипажами. Полет продолжался 74 суток 17 часов 37 минут. В июне 1984 года Владимир Коваленок выбыл из отряда космонавтов в связи с назначением на должность заместителя начальника управления Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. С февраля 1986 года служил заместителем командующего 37-й Воздушной армией Верховного Главнокомандования (стратегического назначения).С марта 1988 года был заместителем начальника кафедры стратегии Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил СССР.В 1992-2002 годах – начальник Военно-воздушной инженерной академии имени Н.Е. Жуковского.В 2002 году уволен из Вооруженных сил РФ в запас по достижении предельного возраста для военнослужащих. Владимир Коваленок был народным депутатом Белоруссии (1989-1992). В мае 1990 года баллотировался на пост председателя Верховного Совета Белорусской ССР, но избран не был. С 1991 года был президентом Белорусской республиканской федерации космонавтики.С января 2001 года – президент Федерации космонавтики России. С 2005 года был помощником проректора Российского государственного социального университета (РГСУ) по связям с государственными организациями (в ранге проректора), с 2014 года – советником при ректорате РГСУ. Входит в научно-редакционный совет журнала РГСУ "Человеческий капитал". Владимир Коваленок – генерал-полковник авиации, доктор военных наук, профессор, автор более 150 печатных работ и семи монографий, в том числе более 60 научных публикаций по космосу и военному делу. Он также является автором нескольких книг.Владимир Коваленок – летчик-космонавт СССР (1977), дважды Герой Советского Союза (1978, 1981), герой Германской Демократической Республики (1978), герой Монгольской Народной Республики (1981), "Ветеран космонавтики России", "Заслуженный испытатель космической техники". Награжден двумя медалями "Золотая Звезда" (1978, 1981), тремя орденами Ленина (1977, 1978, 1981), орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени (1991), орденом "За заслуги перед Отечеством III степени (1996), орденом "За военные заслуги" (2000), медалями, а также орденами иностранных государств. У Владимира Коваленка двое детей. Его супругой была Нина Коваленок (1940-2015). Она работала в Центре подготовки космонавтов, проводила тренировки на центрифуге.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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