В Москве открылась выставка современного художника Валерия Кошлякова
В Музее архитектуры представили выставку работ Валерия Кошлякова "Domus Maxima"
© Фото предоставлено пресс-службой Музея архитектурыВалерий Кошляков. Париж. Опера. 2014. Холст, темпера. Собственность автора
© Фото предоставлено пресс-службой Музея архитектуры
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Государственный музей архитектуры имени Щусева представил новый выставочный проект под названием "Domus Maxima" с работами российского современного художника Валерия Кошлякова, сообщает пресс-служба учреждения.
В музее отмечают, что эта выставка — важный проект, который давно готовили. Особенно примечателен он тем, что художник является большим поклонником архитектуры и часто вдохновляется ей.
"Темы, которые освещены на выставке — соотношения классики и современности, современности как классики. Главное здание усадьбы Талызиных, в которой представлена выставка, как нельзя лучше подходит для размышления художника — о том, какое место в современной жизни занимает классическая культура и архитектура. Именно об этом Валерий Кошляков сделал свой проект, и мы надеемся, что он будет интересен всем", – рассказала Елизавета Лихачева, директор Государственного музея архитектуры имени Щусева.
В выставку вошло более 60 живописных панно, объектов, а также видеоматериал. Все работы объединены девизом — "наш общий дом, наше бытие". Отсюда и название "Domus" ("Домус").
© Фото предоставлено пресс-службой Музея архитектурыВалерий Кошляков. Фреска Навона.2020. Холст, темпера, коллаж, маркеры. Собственность автора
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Валерий Кошляков. Фреска Навона.2020. Холст, темпера, коллаж, маркеры. Собственность автора
© Фото предоставлено пресс-службой Музея архитектуры
© Фото предоставлено пресс-службой Музея архитектурыВалерий Кошляков. Архитектурный натюрморт. 2020. Холст, темпера, ассамбляж. Собственность автора
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Валерий Кошляков. Архитектурный натюрморт. 2020. Холст, темпера, ассамбляж. Собственность автора
© Фото предоставлено пресс-службой Музея архитектуры
© Фото предоставлено пресс-службой Музея архитектурыВалерий Кошляков. Идиллический пейзаж. 2021. Холст, темпера, коллаж, маркеры. Собственность автора
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Валерий Кошляков. Идиллический пейзаж. 2021. Холст, темпера, коллаж, маркеры. Собственность автора
© Фото предоставлено пресс-службой Музея архитектуры
© Фото предоставлено пресс-службой Музея архитектурыВалерий Кошляков. Портал церкви.2021. Холст, темпера, маркеры. Собственность автора
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Валерий Кошляков. Портал церкви.2021. Холст, темпера, маркеры. Собственность автора
© Фото предоставлено пресс-службой Музея архитектуры
© Фото предоставлено пресс-службой Музея архитектурыВалерий Кошляков. Портал N 2. 2021. Холст, темпера, коллаж, бумага. Собственность автора
5 из 7
Валерий Кошляков. Портал N 2. 2021. Холст, темпера, коллаж, бумага. Собственность автора
© Фото предоставлено пресс-службой Музея архитектуры
© Фото предоставлено пресс-службой Музея архитектурыВалерий Кошляков. Архитектурный натюрморт. 2020. Холст, темпера, ассамбляж. Собственность автора
6 из 7
Валерий Кошляков. Архитектурный натюрморт. 2020. Холст, темпера, ассамбляж. Собственность автора
© Фото предоставлено пресс-службой Музея архитектуры
© Фото предоставлено пресс-службой Музея архитектурыВалерий Кошляков. Река. 2021. Холст, темпера, коллаж. Собственность автора
7 из 7
Валерий Кошляков. Река. 2021. Холст, темпера, коллаж. Собственность автора
© Фото предоставлено пресс-службой Музея архитектуры
1 из 7
Валерий Кошляков. Фреска Навона.2020. Холст, темпера, коллаж, маркеры. Собственность автора
© Фото предоставлено пресс-службой Музея архитектуры
2 из 7
Валерий Кошляков. Архитектурный натюрморт. 2020. Холст, темпера, ассамбляж. Собственность автора
© Фото предоставлено пресс-службой Музея архитектуры
3 из 7
Валерий Кошляков. Идиллический пейзаж. 2021. Холст, темпера, коллаж, маркеры. Собственность автора
© Фото предоставлено пресс-службой Музея архитектуры
4 из 7
Валерий Кошляков. Портал церкви.2021. Холст, темпера, маркеры. Собственность автора
© Фото предоставлено пресс-службой Музея архитектуры
5 из 7
Валерий Кошляков. Портал N 2. 2021. Холст, темпера, коллаж, бумага. Собственность автора
© Фото предоставлено пресс-службой Музея архитектуры
6 из 7
Валерий Кошляков. Архитектурный натюрморт. 2020. Холст, темпера, ассамбляж. Собственность автора
© Фото предоставлено пресс-службой Музея архитектуры
7 из 7
Валерий Кошляков. Река. 2021. Холст, темпера, коллаж. Собственность автора
© Фото предоставлено пресс-службой Музея архитектуры
И хотя произведения Валерия Кошлякова расположены в анфиладе жилой усадьбы XVIII-XIX веков, которая отличается от современных выставочных пространств, он смог даже в этих древних стенах выстроить диалог между историей и тем, что актуально сейчас.
"Выставка отражает связь между историческим зданием, искусством, поселившимся в нем, и жизнью, проходящей за пределами музея", — подчеркивают в пресс-службе.
На большинстве работах Кошлякова изображены памятники архитектуры, которые "существуют в пространстве постоянно обновляемых городов". Для удобства зрителей восемь залов музейной анфилады разбили на несколько разделов, чтобы "не заблудиться" в пестрых улицах, созданных художником.
Посетители могут рассмотреть культурные символы Европы, порталы соборов и церквей, интерьеры и другие архитектурные утопии и фантазии, которые вдохновляют Валерия Кошлякова и вместе с ним попробовать ответить на вопрос: "для чего человеку нужна архитектура и в какой ему хочется существовать?"
Выставка продлится до 12 июня.