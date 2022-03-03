https://ria.ru/20220303/koshlyakov-1775619898.html

В Москве открылась выставка современного художника Валерия Кошлякова

В Москве открылась выставка современного художника Валерия Кошлякова - РИА Новости, 03.03.2022

В Москве открылась выставка современного художника Валерия Кошлякова

Государственный музей архитектуры имени Щусева представил новый выставочный проект под названием "Domus Maxima" с работами российского современного художника... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T17:49

2022-03-03T17:49

2022-03-03T17:49

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Государственный музей архитектуры имени Щусева представил новый выставочный проект под названием "Domus Maxima" с работами российского современного художника Валерия Кошлякова, сообщает пресс-служба учреждения. В музее отмечают, что эта выставка — важный проект, который давно готовили. Особенно примечателен он тем, что художник является большим поклонником архитектуры и часто вдохновляется ей. В выставку вошло более 60 живописных панно, объектов, а также видеоматериал. Все работы объединены девизом — "наш общий дом, наше бытие". Отсюда и название "Domus" ("Домус").И хотя произведения Валерия Кошлякова расположены в анфиладе жилой усадьбы XVIII-XIX веков, которая отличается от современных выставочных пространств, он смог даже в этих древних стенах выстроить диалог между историей и тем, что актуально сейчас.На большинстве работах Кошлякова изображены памятники архитектуры, которые "существуют в пространстве постоянно обновляемых городов". Для удобства зрителей восемь залов музейной анфилады разбили на несколько разделов, чтобы "не заблудиться" в пестрых улицах, созданных художником. Посетители могут рассмотреть культурные символы Европы, порталы соборов и церквей, интерьеры и другие архитектурные утопии и фантазии, которые вдохновляют Валерия Кошлякова и вместе с ним попробовать ответить на вопрос: "для чего человеку нужна архитектура и в какой ему хочется существовать?"Выставка продлится до 12 июня.

https://ria.ru/20220228/ges2-1775497340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, выставки, искусство, москва, россия