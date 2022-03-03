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https://ria.ru/20220303/koronavirus-1776209736.html
В Москве остается обязательным ношение масок в общественных местах
В Москве остается обязательным ношение масок в общественных местах - РИА Новости, 03.03.2022
В Москве остается обязательным ношение масок в общественных местах
Ношение масок остаётся необходимым условием для посещения общественных мест в Москве, при этом с 3 марта отменяется требование по соцдистанции при посещении... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:43
2022-03-03T11:54
распространение коронавируса
общество
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ношение масок остаётся необходимым условием для посещения общественных мест в Москве, при этом с 3 марта отменяется требование по соцдистанции при посещении объектов общепита, театров, музеев, концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий, сообщили РИА Новости в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.В оперштабе отметили, что эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму. Количество новых случаев заболевания и госпитализаций продолжает снижаться."В связи с этим с 3 марта в Москве отменяется требование по социальной дистанции при посещении объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий. Также снимается ограничение по заполняемости залов. Тем не менее, ношение масок остаётся необходимым условием для посещения этих общественных мест", - рассказали в пресс-службе."Ограничение по проведению публичных мероприятий остается в силе", - сообщили в штабе, отвечая на вопрос, сохраняется ли в столице запрет на массовые публичные мероприятия, в частности, шествия, акции.
https://ria.ru/20220303/koronavirus-1776174689.html
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общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:43 03.03.2022 (обновлено: 11:54 03.03.2022)
 
В Москве остается обязательным ношение масок в общественных местах

В Москве остается обязательным ношение масок при посещении общественных мест

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроизводство защитных масок в Новосибирской области
Производство защитных масок в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Производство защитных масок в Новосибирской области. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ношение масок остаётся необходимым условием для посещения общественных мест в Москве, при этом с 3 марта отменяется требование по соцдистанции при посещении объектов общепита, театров, музеев, концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий, сообщили РИА Новости в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В оперштабе отметили, что эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму. Количество новых случаев заболевания и госпитализаций продолжает снижаться.
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"В связи с этим с 3 марта в Москве отменяется требование по социальной дистанции при посещении объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий. Также снимается ограничение по заполняемости залов. Тем не менее, ношение масок остаётся необходимым условием для посещения этих общественных мест", - рассказали в пресс-службе.
"Ограничение по проведению публичных мероприятий остается в силе", - сообщили в штабе, отвечая на вопрос, сохраняется ли в столице запрет на массовые публичные мероприятия, в частности, шествия, акции.
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