https://ria.ru/20220303/koronavirus-1776202246.html

Пандемия не заканчивается и COVID-19 не уходит, заявил инфекционист

Пандемия не заканчивается и COVID-19 не уходит, заявил инфекционист - РИА Новости, 03.03.2022

Пандемия не заканчивается и COVID-19 не уходит, заявил инфекционист

Пандемия коронавируса пока не заканчивается, но ситуация в России стабилизируется, однако вирус никуда не уходит и новые случаи COVID-19 все равно будут, заявил РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T11:17

2022-03-03T11:17

2022-03-03T11:17

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пандемия коронавируса пока не заканчивается, но ситуация в России стабилизируется, однако вирус никуда не уходит и новые случаи COVID-19 все равно будут, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков."Пандемия не заканчивается, но ситуация стабилизируется. Заболеваемость все равно будет оставаться, просто не на таком высоком уровне", - сказал Тимаков.Он уточнил, что вирус никуда не уходит, новые случаи COVID-19 все равно будут, но заболеваемость будет не на таком высоком уровне, поэтому система здравоохранения справится с этой ситуацией.За последние сутки в России, по данным оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекций, выявлено 93 026 случаев COVID-19. В Москве, как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, эпидемиологическая ситуация приходит в норму, поэтому прекращается использование QR-кодов, отменяются все ограничения на посещения общепита, театров, музеев, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий.

https://ria.ru/20220303/koronavirus-1776198729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, сергей собянин, москва, россия, коронавирус covid-19