Пандемия не заканчивается и COVID-19 не уходит, заявил инфекционист
Врач Тимаков заявил, что ситуация с COVID-19 стабилизируется, но пандемия не уходит
© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с Covid-19
Медицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с Covid-19. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пандемия коронавируса пока не заканчивается, но ситуация в России стабилизируется, однако вирус никуда не уходит и новые случаи COVID-19 все равно будут, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Пандемия не заканчивается, но ситуация стабилизируется. Заболеваемость все равно будет оставаться, просто не на таком высоком уровне", - сказал Тимаков.
Он уточнил, что вирус никуда не уходит, новые случаи COVID-19 все равно будут, но заболеваемость будет не на таком высоком уровне, поэтому система здравоохранения справится с этой ситуацией.
За последние сутки в России, по данным оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекций, выявлено 93 026 случаев COVID-19. В Москве, как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, эпидемиологическая ситуация приходит в норму, поэтому прекращается использование QR-кодов, отменяются все ограничения на посещения общепита, театров, музеев, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий.