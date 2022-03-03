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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220303/koronavirus-1776202246.html
Пандемия не заканчивается и COVID-19 не уходит, заявил инфекционист
Пандемия не заканчивается и COVID-19 не уходит, заявил инфекционист - РИА Новости, 03.03.2022
Пандемия не заканчивается и COVID-19 не уходит, заявил инфекционист
Пандемия коронавируса пока не заканчивается, но ситуация в России стабилизируется, однако вирус никуда не уходит и новые случаи COVID-19 все равно будут, заявил РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:17
2022-03-03T11:17
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
сергей собянин
москва
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пандемия коронавируса пока не заканчивается, но ситуация в России стабилизируется, однако вирус никуда не уходит и новые случаи COVID-19 все равно будут, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков."Пандемия не заканчивается, но ситуация стабилизируется. Заболеваемость все равно будет оставаться, просто не на таком высоком уровне", - сказал Тимаков.Он уточнил, что вирус никуда не уходит, новые случаи COVID-19 все равно будут, но заболеваемость будет не на таком высоком уровне, поэтому система здравоохранения справится с этой ситуацией.За последние сутки в России, по данным оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекций, выявлено 93 026 случаев COVID-19. В Москве, как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, эпидемиологическая ситуация приходит в норму, поэтому прекращается использование QR-кодов, отменяются все ограничения на посещения общепита, театров, музеев, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий.
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общество, здоровье - общество, сергей собянин, москва, россия, коронавирус covid-19
11:17 03.03.2022
 
Пандемия не заканчивается и COVID-19 не уходит, заявил инфекционист

Врач Тимаков заявил, что ситуация с COVID-19 стабилизируется, но пандемия не уходит

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с Covid-19
Медицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Медицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с Covid-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пандемия коронавируса пока не заканчивается, но ситуация в России стабилизируется, однако вирус никуда не уходит и новые случаи COVID-19 все равно будут, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Пандемия не заканчивается, но ситуация стабилизируется. Заболеваемость все равно будет оставаться, просто не на таком высоком уровне", - сказал Тимаков.
Он уточнил, что вирус никуда не уходит, новые случаи COVID-19 все равно будут, но заболеваемость будет не на таком высоком уровне, поэтому система здравоохранения справится с этой ситуацией.
За последние сутки в России, по данным оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекций, выявлено 93 026 случаев COVID-19. В Москве, как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, эпидемиологическая ситуация приходит в норму, поэтому прекращается использование QR-кодов, отменяются все ограничения на посещения общепита, театров, музеев, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий.
Медицинский работник в реанимационном отделении - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 11:03Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 10 620 пациентов с COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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