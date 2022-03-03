https://ria.ru/20220303/koronavirus-1776174689.html
В Москве отменили систему QR-кодов
В Москве отменили систему QR-кодов - РИА Новости, 03.03.2022
В Москве отменили систему QR-кодов
В Москве больше не действует система проверки QR-кодов для определения иммунного статуса жителей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:00
2022-03-03T09:00
2022-03-03T10:25
распространение коронавируса
москва
общество
сергей собянин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Москве больше не действует система проверки QR-кодов для определения иммунного статуса жителей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта 2022 г., в Москве прекращается использование QR-кодов", — написал он в своем блоге.Чиновник отметил, что число новых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса и последующих госпитализаций продолжает снижаться, это позволяет властям отменить значительную часть антиковидных мер.Также снимаются все ограничения на посещение кафе и ресторанов, театров и музеев, концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным. На днях в полном объеме заработает программа "Московское долголетие".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:00 03.03.2022 (обновлено: 10:25 03.03.2022)
В Москве отменили систему QR-кодов
Мэр Москвы Собянин подписал указ об отмене QR-кодов и значительной части ограничений
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости.
В Москве больше не действует система проверки QR-кодов для определения иммунного статуса жителей, сообщил
мэр столицы Сергей Собянин.
"Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта 2022 г., в Москве
прекращается использование QR-кодов", — написал он в своем блоге.
Чиновник отметил, что число новых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса и последующих госпитализаций продолжает снижаться, это позволяет властям отменить значительную часть антиковидных мер.
Также снимаются все ограничения на посещение кафе и ресторанов, театров и музеев, концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.
Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным. На днях в полном объеме заработает программа "Московское долголетие".