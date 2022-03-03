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В Москве отменили систему QR-кодов
В Москве отменили систему QR-кодов - РИА Новости, 03.03.2022
В Москве отменили систему QR-кодов
В Москве больше не действует система проверки QR-кодов для определения иммунного статуса жителей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:00
2022-03-03T10:25
распространение коронавируса
москва
общество
сергей собянин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Москве больше не действует система проверки QR-кодов для определения иммунного статуса жителей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта 2022 г., в Москве прекращается использование QR-кодов", — написал он в своем блоге.Чиновник отметил, что число новых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса и последующих госпитализаций продолжает снижаться, это позволяет властям отменить значительную часть антиковидных мер.Также снимаются все ограничения на посещение кафе и ресторанов, театров и музеев, концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным. На днях в полном объеме заработает программа "Московское долголетие".
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москва, общество, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:00 03.03.2022 (обновлено: 10:25 03.03.2022)
 
В Москве отменили систему QR-кодов

Мэр Москвы Собянин подписал указ об отмене QR-кодов и значительной части ограничений

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Москве больше не действует система проверки QR-кодов для определения иммунного статуса жителей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта 2022 г., в Москве прекращается использование QR-кодов", — написал он в своем блоге.
Чиновник отметил, что число новых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса и последующих госпитализаций продолжает снижаться, это позволяет властям отменить значительную часть антиковидных мер.
Также снимаются все ограничения на посещение кафе и ресторанов, театров и музеев, концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.
Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным. На днях в полном объеме заработает программа "Московское долголетие".
Демонстрация проверки QR-кода в ресторане - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 15:35Распространение коронавируса
В Петербурге отменили QR-коды в общественных местах
 
Распространение коронавирусаМоскваОбществоСергей СобянинКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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