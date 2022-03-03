https://ria.ru/20220303/koronavirus-1776174689.html

В Москве отменили систему QR-кодов

В Москве отменили систему QR-кодов - РИА Новости, 03.03.2022

В Москве отменили систему QR-кодов

В Москве больше не действует система проверки QR-кодов для определения иммунного статуса жителей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T09:00

2022-03-03T09:00

2022-03-03T10:25

распространение коронавируса

москва

общество

сергей собянин

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Москве больше не действует система проверки QR-кодов для определения иммунного статуса жителей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта 2022 г., в Москве прекращается использование QR-кодов", — написал он в своем блоге.Чиновник отметил, что число новых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса и последующих госпитализаций продолжает снижаться, это позволяет властям отменить значительную часть антиковидных мер.Также снимаются все ограничения на посещение кафе и ресторанов, театров и музеев, концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным. На днях в полном объеме заработает программа "Московское долголетие".

https://ria.ru/20220302/qr-1776065611.html

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

москва, общество, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии