https://ria.ru/20220303/koronavirus-1776171157.html

Рост экономики США замедлила высокая заболеваемость COVID-19, заявили в ФРС

Рост экономики США замедлила высокая заболеваемость COVID-19, заявили в ФРС - РИА Новости, 03.03.2022

Рост экономики США замедлила высокая заболеваемость COVID-19, заявили в ФРС

Экономика США в январе-феврале росла умеренными темпами, однако рост сдерживался влиянием роста заболеваемости коронавирусом на бизнес, следует из "Бежевой... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T08:21

2022-03-03T08:21

2022-03-03T08:28

распространение коронавируса

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Экономика США в январе-феврале росла умеренными темпами, однако рост сдерживался влиянием роста заболеваемости коронавирусом на бизнес, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) - сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране."С середины января экономическая активность росла умеренными темпами. Многие округа сообщили, что всплеск заболеваемости COVID-19 временно нарушил бизнес активность, поскольку фирмы столкнулись с отсутствием (сотрудников - ред.) на рабочих местах. Некоторые округа доложили о постепенно ослабевающем спросе в секторе гостеприимства", - говорится в документе.Как результат, потребительские расходы снизились по сравнению с предыдущими отчетными периодами. Все округа отметили, что проблемы с поставками и небольшие запасы сырья сдерживают рост автомобильного сектора. Сообщения из банковского сектора указывают на ухудшение финансовых условий, однако спрос на кредитование оставался высоким. В целом экономические прогнозы на ближайшие полгода по-прежнему оптимистичны.Уровень занятости в стране рос умеренными темпами, спрос на рабочую силу оставался высоким при ее нехватке. Многие компании фиксировали текучку кадров, которая усугубилась ростом числа случаев коронавируса в январе. Фирмы продолжали повышать компенсации для работников и вводить гибкие графики работы. Собеседники ФРС ожидают нехватку рабочей силы на рынке и, как следствие, рост зарплат.Потребительские цены значительно выросли по всей стране, а некоторые округа отметили ускорение их роста. Основной причиной выделялось дорогое сырье в большом числе секторов, особенно высокой была стоимость транспортировки. При этом спрос на товары оставался высоким."Бежевая книга" (Beige Book) - сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско.

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/koronavirus-1776056950.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии