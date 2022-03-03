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Рост экономики США замедлила высокая заболеваемость COVID-19, заявили в ФРС
Рост экономики США замедлила высокая заболеваемость COVID-19, заявили в ФРС - РИА Новости, 03.03.2022
Рост экономики США замедлила высокая заболеваемость COVID-19, заявили в ФРС
Экономика США в январе-феврале росла умеренными темпами, однако рост сдерживался влиянием роста заболеваемости коронавирусом на бизнес, следует из "Бежевой... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T08:21
2022-03-03T08:28
распространение коронавируса
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Экономика США в январе-феврале росла умеренными темпами, однако рост сдерживался влиянием роста заболеваемости коронавирусом на бизнес, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) - сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране."С середины января экономическая активность росла умеренными темпами. Многие округа сообщили, что всплеск заболеваемости COVID-19 временно нарушил бизнес активность, поскольку фирмы столкнулись с отсутствием (сотрудников - ред.) на рабочих местах. Некоторые округа доложили о постепенно ослабевающем спросе в секторе гостеприимства", - говорится в документе.Как результат, потребительские расходы снизились по сравнению с предыдущими отчетными периодами. Все округа отметили, что проблемы с поставками и небольшие запасы сырья сдерживают рост автомобильного сектора. Сообщения из банковского сектора указывают на ухудшение финансовых условий, однако спрос на кредитование оставался высоким. В целом экономические прогнозы на ближайшие полгода по-прежнему оптимистичны.Уровень занятости в стране рос умеренными темпами, спрос на рабочую силу оставался высоким при ее нехватке. Многие компании фиксировали текучку кадров, которая усугубилась ростом числа случаев коронавируса в январе. Фирмы продолжали повышать компенсации для работников и вводить гибкие графики работы. Собеседники ФРС ожидают нехватку рабочей силы на рынке и, как следствие, рост зарплат.Потребительские цены значительно выросли по всей стране, а некоторые округа отметили ускорение их роста. Основной причиной выделялось дорогое сырье в большом числе секторов, особенно высокой была стоимость транспортировки. При этом спрос на товары оставался высоким."Бежевая книга" (Beige Book) - сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско.
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:21 03.03.2022 (обновлено: 08:28 03.03.2022)
 
Рост экономики США замедлила высокая заболеваемость COVID-19, заявили в ФРС

ФРС: рост экономики США замедлила высокая заболеваемость COVID-19

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 . Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Экономика США в январе-феврале росла умеренными темпами, однако рост сдерживался влиянием роста заболеваемости коронавирусом на бизнес, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) - сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране.
"С середины января экономическая активность росла умеренными темпами. Многие округа сообщили, что всплеск заболеваемости COVID-19 временно нарушил бизнес активность, поскольку фирмы столкнулись с отсутствием (сотрудников - ред.) на рабочих местах. Некоторые округа доложили о постепенно ослабевающем спросе в секторе гостеприимства", - говорится в документе.
Как результат, потребительские расходы снизились по сравнению с предыдущими отчетными периодами. Все округа отметили, что проблемы с поставками и небольшие запасы сырья сдерживают рост автомобильного сектора. Сообщения из банковского сектора указывают на ухудшение финансовых условий, однако спрос на кредитование оставался высоким. В целом экономические прогнозы на ближайшие полгода по-прежнему оптимистичны.
Уровень занятости в стране рос умеренными темпами, спрос на рабочую силу оставался высоким при ее нехватке. Многие компании фиксировали текучку кадров, которая усугубилась ростом числа случаев коронавируса в январе. Фирмы продолжали повышать компенсации для работников и вводить гибкие графики работы. Собеседники ФРС ожидают нехватку рабочей силы на рынке и, как следствие, рост зарплат.
Потребительские цены значительно выросли по всей стране, а некоторые округа отметили ускорение их роста. Основной причиной выделялось дорогое сырье в большом числе секторов, особенно высокой была стоимость транспортировки. При этом спрос на товары оставался высоким.
"Бежевая книга" (Beige Book) - сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско.
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