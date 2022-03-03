https://ria.ru/20220303/konsulstvo-1776197425.html
Украинское консульство в Екатеринбурге прекратило работу
Украинское консульство в Екатеринбурге прекратило работу - РИА Новости, 03.03.2022
Украинское консульство в Екатеринбурге прекратило работу
Консульство Украины в Екатеринбурге прекратило свою работу, сотрудники утром в четверг покинули уральскую столицу, сообщил РИА Новости представитель МИД РФ в... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:55
2022-03-03T10:55
2022-03-03T10:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Консульство Украины в Екатеринбурге прекратило свою работу, сотрудники утром в четверг покинули уральскую столицу, сообщил РИА Новости представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов.Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля в свете операции России по демилитаризации Украины сообщил, что Киев разорвал дипломатические отношения с РФ."Мы получили соответствующую ноту Украины о закрытии консульства Украины в Екатеринбурге. По моей информации, консульство Украины закрыто, личный состав, сотрудники выехали в сторону казахстанской границы сегодня утром", - сказал собеседник агентства.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина
Украинское консульство в Екатеринбурге прекратило работу
Украинское консульство в Екатеринбурге прекратило работу после разрыва дипотношений