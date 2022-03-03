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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/konflikt-1776212340.html
Воскресенский заявил о попытках втянуть Белоруссию в конфликт на Украине
Воскресенский заявил о попытках втянуть Белоруссию в конфликт на Украине - РИА Новости, 03.03.2022
Воскресенский заявил о попытках втянуть Белоруссию в конфликт на Украине
Белоруссию пытаются втянуть в конфликт на Украине, заявил в эфире канала "Россия 24" белорусский политолог Юрий Воскресенский. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:52
2022-03-03T12:00
обострение ситуации в днр и лнр
белоруссия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Белоруссию пытаются втянуть в конфликт на Украине, заявил в эфире канала "Россия 24" белорусский политолог Юрий Воскресенский."Да, со всех сторон. Видны провокации", - прокомментировал эксперт заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Запад хочет "затолкать" Белоруссию в "войну" на Украине, чтобы "оголить" ее границы.
https://ria.ru/20220303/lukashenko-1776210420.html
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белоруссия, украина, ситуация в днр и лнр
11:52 03.03.2022 (обновлено: 12:00 03.03.2022)
 
Воскресенский заявил о попытках втянуть Белоруссию в конфликт на Украине

Политолог Воскресенский: Белоруссию пытаются втянуть в конфликт на Украине

© AP Photo / BelTA Pool Photo/Sergei KholodilinПереговоры России и Украины
Переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Sergei Kholodilin
Переговоры России и Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Белоруссию пытаются втянуть в конфликт на Украине, заявил в эфире канала "Россия 24" белорусский политолог Юрий Воскресенский.
"Да, со всех сторон. Видны провокации", - прокомментировал эксперт заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Запад хочет "затолкать" Белоруссию в "войну" на Украине, чтобы "оголить" ее границы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 11:45
Запад хочет "затолкать" Белоруссию на Украину, заявил Лукашенко
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБелоруссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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