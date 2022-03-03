https://ria.ru/20220303/konflikt-1776212340.html
Воскресенский заявил о попытках втянуть Белоруссию в конфликт на Украине
Воскресенский заявил о попытках втянуть Белоруссию в конфликт на Украине - РИА Новости, 03.03.2022
Воскресенский заявил о попытках втянуть Белоруссию в конфликт на Украине
Белоруссию пытаются втянуть в конфликт на Украине, заявил в эфире канала "Россия 24" белорусский политолог Юрий Воскресенский. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:52
2022-03-03T11:52
2022-03-03T12:00
обострение ситуации в днр и лнр
белоруссия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Белоруссию пытаются втянуть в конфликт на Украине, заявил в эфире канала "Россия 24" белорусский политолог Юрий Воскресенский."Да, со всех сторон. Видны провокации", - прокомментировал эксперт заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Запад хочет "затолкать" Белоруссию в "войну" на Украине, чтобы "оголить" ее границы.
https://ria.ru/20220303/lukashenko-1776210420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, украина, ситуация в днр и лнр
11:52 03.03.2022 (обновлено: 12:00 03.03.2022)
Воскресенский заявил о попытках втянуть Белоруссию в конфликт на Украине
Политолог Воскресенский: Белоруссию пытаются втянуть в конфликт на Украине