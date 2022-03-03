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Центробанк объяснил введение комиссии при покупке физлицами валюты
Центробанк объяснил введение комиссии при покупке физлицами валюты - РИА Новости, 03.03.2022
Центробанк объяснил введение комиссии при покупке физлицами валюты
Комиссия в 30% при покупке физлицами в РФ валюты на бирже выравнивает конкурентные условия между брокерами и банками, которые имеют возможность использовать... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T08:30
2022-03-03T08:30
2022-03-03T08:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Комиссия в 30% при покупке физлицами в РФ валюты на бирже выравнивает конкурентные условия между брокерами и банками, которые имеют возможность использовать разницу между курсами покупки и продажи валюты, сообщила пресс-служба ЦБ в ответ на запрос РИА Новости.Брокеры сообщили, что Банк России предписал им с 9.00 3 марта взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже."30%-ная комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты", - заявили в ЦБ.
https://ria.ru/20220303/trillion-1776103762.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Центробанк объяснил введение комиссии при покупке физлицами валюты
ЦБ объяснил введение комиссии при покупке физлицами валюты конкуренцией с банками