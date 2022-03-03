https://ria.ru/20220303/komissiya-1776171785.html

Центробанк объяснил введение комиссии при покупке физлицами валюты

Центробанк объяснил введение комиссии при покупке физлицами валюты - РИА Новости, 03.03.2022

Центробанк объяснил введение комиссии при покупке физлицами валюты

Комиссия в 30% при покупке физлицами в РФ валюты на бирже выравнивает конкурентные условия между брокерами и банками, которые имеют возможность использовать... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T08:30

2022-03-03T08:30

2022-03-03T08:30

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Комиссия в 30% при покупке физлицами в РФ валюты на бирже выравнивает конкурентные условия между брокерами и банками, которые имеют возможность использовать разницу между курсами покупки и продажи валюты, сообщила пресс-служба ЦБ в ответ на запрос РИА Новости.Брокеры сообщили, что Банк России предписал им с 9.00 3 марта взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже."30%-ная комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты", - заявили в ЦБ.

https://ria.ru/20220303/trillion-1776103762.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)