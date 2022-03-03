https://ria.ru/20220303/komissiya-1776170400.html

ЦБ предписал взимать с физлиц комиссию при покупке валюты на бирже

ЦБ предписал взимать с физлиц комиссию при покупке валюты на бирже - РИА Новости, 03.03.2022

ЦБ предписал взимать с физлиц комиссию при покупке валюты на бирже

Банк России предписал брокеров с 9:00 3 марта взимать с клиентов комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже, сообщают... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T08:10

2022-03-03T08:10

2022-03-03T08:45

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Банк России предписал брокеров с 9:00 3 марта взимать с клиентов комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже, сообщают участники рынка."Согласно предписанию Банка России, с 09:00 мск 3 марта 2022 года российские брокеры обязаны взимать комиссию при исполнении поручений физлиц на покупку иностранной валюты — долларов США, евро и фунтов стерлингов — не менее 30% от суммы сделки", — проинформировал на своем сайте "Атон".Открытие Инвестиции" подтвердили РИА Новости получение документа. Мера действует до отмены этого предписания. "В регуляторе агентству пояснили, что комиссия выравнивает конкуренцию брокеров с банками, у которых разные курсы покупки и продажи валют.

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/neft-1776166676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евро, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), доллар