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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220303/komissiya-1776170400.html
ЦБ предписал взимать с физлиц комиссию при покупке валюты на бирже
ЦБ предписал взимать с физлиц комиссию при покупке валюты на бирже - РИА Новости, 03.03.2022
ЦБ предписал взимать с физлиц комиссию при покупке валюты на бирже
Банк России предписал брокеров с 9:00 3 марта взимать с клиентов комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже, сообщают... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T08:10
2022-03-03T08:45
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
евро
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
доллар
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Банк России предписал брокеров с 9:00 3 марта взимать с клиентов комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже, сообщают участники рынка."Согласно предписанию Банка России, с 09:00 мск 3 марта 2022 года российские брокеры обязаны взимать комиссию при исполнении поручений физлиц на покупку иностранной валюты — долларов США, евро и фунтов стерлингов — не менее 30% от суммы сделки", — проинформировал на своем сайте "Атон".Открытие Инвестиции" подтвердили РИА Новости получение документа. Мера действует до отмены этого предписания. "В регуляторе агентству пояснили, что комиссия выравнивает конкуренцию брокеров с банками, у которых разные курсы покупки и продажи валют.
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евро, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), доллар
08:10 03.03.2022 (обновлено: 08:45 03.03.2022)
 
ЦБ предписал взимать с физлиц комиссию при покупке валюты на бирже

ЦБ предписал взимать с физлиц комиссию от 30 процентов при покупке валюты на бирже

© REUTERS / Anton VaganovМужчина выходит из пункта обмена валюты в Санкт-Петербурге, Россия
Мужчина выходит из пункта обмена валюты в Санкт-Петербурге, Россия - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / Anton Vaganov
Мужчина выходит из пункта обмена валюты в Санкт-Петербурге, Россия
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Банк России предписал брокеров с 9:00 3 марта взимать с клиентов комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже, сообщают участники рынка.
"Согласно предписанию Банка России, с 09:00 мск 3 марта 2022 года российские брокеры обязаны взимать комиссию при исполнении поручений физлиц на покупку иностранной валюты — долларов США, евро и фунтов стерлингов — не менее 30% от суммы сделки", — проинформировал на своем сайте "Атон".
Открытие Инвестиции" подтвердили РИА Новости получение документа. Мера действует до отмены этого предписания. "
В регуляторе агентству пояснили, что комиссия выравнивает конкуренцию брокеров с банками, у которых разные курсы покупки и продажи валют.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 06:32В мире
Цена нефти марки Brent превысила 116 долларов за баррель
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьевроЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Доллар
 
 
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