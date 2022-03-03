18:15 03.03.2022 (обновлено: 18:24 03.03.2022)
В МИД отметили взвешенный подход Китая к ситуации вокруг Украины
МИД: ценим неангажированность Пекина в ситуации вокруг Украины
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Москва отмечает взвешенный подход Пекина в ситуации вокруг Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Китай точно не та страна, которой кто-либо может сказать, какую сторону стоит занимать в конфликте - Пекин обходится без чьих-либо подсказок.
"Мы отмечаем, что Пекин со взвешенных позиций подходит и к украинской проблеме. Со стороны КНР неоднократно звучали призывы уважать принципы неделимости безопасности, подчеркивалась недопустимость обеспечения региональной безопасности за счет расширения военных блоков и рациональность российских озабоченностей по этим вопросам", - сказала Захарова в ходе брифинга.
24 февраля, 06:34Китай призвал все стороны вокруг Украины проявить сдержанность
Глава комитета по регулированию банковской и страховой деятельности Китая Го Шуцин ранее отмечал, что Китай не намерен присоединяться к односторонним санкциям в отношении РФ, продолжит поддерживать нормальное финансовое сотрудничество со всеми сторонами. В МИД КНР заявляли, что приветствуют переговоры между Россией и Украиной и продолжат играть конструктивную роль в разрешении украинского кризиса
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.