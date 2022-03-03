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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/kitay-1776328624.html
В МИД отметили взвешенный подход Китая к ситуации вокруг Украины
В МИД отметили взвешенный подход Китая к ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 03.03.2022
В МИД отметили взвешенный подход Китая к ситуации вокруг Украины
Москва отмечает взвешенный подход Пекина в ситуации вокруг Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Китай точно не та... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:15
2022-03-03T18:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
китай
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Москва отмечает взвешенный подход Пекина в ситуации вокруг Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Китай точно не та страна, которой кто-либо может сказать, какую сторону стоит занимать в конфликте - Пекин обходится без чьих-либо подсказок."Мы отмечаем, что Пекин со взвешенных позиций подходит и к украинской проблеме. Со стороны КНР неоднократно звучали призывы уважать принципы неделимости безопасности, подчеркивалась недопустимость обеспечения региональной безопасности за счет расширения военных блоков и рациональность российских озабоченностей по этим вопросам", - сказала Захарова в ходе брифинга.Как добавила Захарова, Китай не стесняется говорить правду относительно роли США в украинском кризисе. Она подчеркнула, что Китай не "ведется на уловки" Запада в оценке тех или иных событий, Москва ценит неангажированность Пекина.Глава комитета по регулированию банковской и страховой деятельности Китая Го Шуцин ранее отмечал, что Китай не намерен присоединяться к односторонним санкциям в отношении РФ, продолжит поддерживать нормальное финансовое сотрудничество со всеми сторонами. В МИД КНР заявляли, что приветствуют переговоры между Россией и Украиной и продолжат играть конструктивную роль в разрешении украинского кризисаРоссия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774623821.html
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в мире, россия, китай, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр
18:15 03.03.2022 (обновлено: 18:24 03.03.2022)
 
В МИД отметили взвешенный подход Китая к ситуации вокруг Украины

МИД: ценим неангажированность Пекина в ситуации вокруг Украины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Москва отмечает взвешенный подход Пекина в ситуации вокруг Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Китай точно не та страна, которой кто-либо может сказать, какую сторону стоит занимать в конфликте - Пекин обходится без чьих-либо подсказок.
"Мы отмечаем, что Пекин со взвешенных позиций подходит и к украинской проблеме. Со стороны КНР неоднократно звучали призывы уважать принципы неделимости безопасности, подчеркивалась недопустимость обеспечения региональной безопасности за счет расширения военных блоков и рациональность российских озабоченностей по этим вопросам", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 06:34
Китай призвал все стороны вокруг Украины проявить сдержанность
Как добавила Захарова, Китай не стесняется говорить правду относительно роли США в украинском кризисе. Она подчеркнула, что Китай не "ведется на уловки" Запада в оценке тех или иных событий, Москва ценит неангажированность Пекина.
Глава комитета по регулированию банковской и страховой деятельности Китая Го Шуцин ранее отмечал, что Китай не намерен присоединяться к односторонним санкциям в отношении РФ, продолжит поддерживать нормальное финансовое сотрудничество со всеми сторонами. В МИД КНР заявляли, что приветствуют переговоры между Россией и Украиной и продолжат играть конструктивную роль в разрешении украинского кризиса
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Международное агентство по атомной энергии - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 14:38
Китай проголосовал против резолюции Канады и Польши по Украине в МАГАТЭ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияКитайУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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