https://ria.ru/20220303/kitay-1776328624.html

В МИД отметили взвешенный подход Китая к ситуации вокруг Украины

В МИД отметили взвешенный подход Китая к ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 03.03.2022

В МИД отметили взвешенный подход Китая к ситуации вокруг Украины

Москва отмечает взвешенный подход Пекина в ситуации вокруг Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Китай точно не та... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T18:15

2022-03-03T18:15

2022-03-03T18:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

китай

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Москва отмечает взвешенный подход Пекина в ситуации вокруг Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Китай точно не та страна, которой кто-либо может сказать, какую сторону стоит занимать в конфликте - Пекин обходится без чьих-либо подсказок."Мы отмечаем, что Пекин со взвешенных позиций подходит и к украинской проблеме. Со стороны КНР неоднократно звучали призывы уважать принципы неделимости безопасности, подчеркивалась недопустимость обеспечения региональной безопасности за счет расширения военных блоков и рациональность российских озабоченностей по этим вопросам", - сказала Захарова в ходе брифинга.Как добавила Захарова, Китай не стесняется говорить правду относительно роли США в украинском кризисе. Она подчеркнула, что Китай не "ведется на уловки" Запада в оценке тех или иных событий, Москва ценит неангажированность Пекина.Глава комитета по регулированию банковской и страховой деятельности Китая Го Шуцин ранее отмечал, что Китай не намерен присоединяться к односторонним санкциям в отношении РФ, продолжит поддерживать нормальное финансовое сотрудничество со всеми сторонами. В МИД КНР заявляли, что приветствуют переговоры между Россией и Украиной и продолжат играть конструктивную роль в разрешении украинского кризисаРоссия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774623821.html

https://ria.ru/20220303/rezolyutsiya-1776266014.html

россия

китай

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, китай, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр