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Кировская область
Кировская область
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Кировская область вошла в топ регионов с лучшими управленческими практиками
Кировская область вошла в топ регионов с лучшими управленческими практиками - РИА Новости, 03.03.2022
Кировская область вошла в топ регионов с лучшими управленческими практиками
Решение властей Кировской области о выплате многодетным семьям средств взамен предоставления земельных участков включено российским Экспертным институтом... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:47
2022-03-03T16:48
кировская область
общество
игорь васильев
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар — РИА Новости. Решение властей Кировской области о выплате многодетным семьям средств взамен предоставления земельных участков включено российским Экспертным институтом социальных исследований в топ-5 лучших управленческих практик регионов РФ, сообщает пресс-служба правительства области.Инициатором введения в Кировской области новой меры поддержки для многодетных семей – предоставления денежных выплат вместо земельных участков – стал глава региона Игорь Васильев. Он заявил, что многодетные семьи должны иметь право выбора – получать землю и строить на ней индивидуальное жилье или получать денежные средства и вкладывать их в улучшение жилищных условий, в ипотеку.По словам министра социального развития Ольги Шулятьевой, до конца марта планируется утвердить порядок предоставления выплат многодетным семьям. "Сейчас проект постановления правительства области направлен на согласование. После утверждения документа мы начнем работу с семьями. Необходимые средства на осуществление взятых на себя обязательств социальной поддержки, включая и новые, в бюджете на текущий год предусмотрены", - сказала Шулятьева.Губернатор Кировской области акцентировал внимание на ситуации в социальной сфере региона, подчеркнув, что вопросы социальной защиты должны решаться оперативно, а принимаемые меры - быть максимально эффективными. По словам главы минсоцразвития региона, сегодня все обязательства по предоставлению мер социальной поддержки населению региона выполняются в полном объеме."Социальную поддержку получают 370 тысяч жителей Кировской области. Общее число предоставляемых мер помощи – 700 тысяч, поскольку один человек может получать сразу несколько видов помощи. Выплаты перечисляются в установленные законодательством сроки. Кроме того, в марте будет осуществлена выплата в новых размерах региональным льготникам – в соответствии с инициированным главой региона решением об индексации отдельных мер социальной поддержки (от 15% до 30%). Повышенные выплаты получат 130 тысяч жителей Кировской области", – говорится в сообщении.Как отметил губернатор Кировской области, бюджет региона сохраняет социальную направленность, 65% расходов предназначены именно для решения социальных задач. "Мы будем использовать каждую возможность, чтобы помочь в решении проблем конкретной семьи, конкретного жителя", - подчеркнул Васильев.
https://ria.ru/20211221/vasilev-1764756274.html
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общество, игорь васильев, кировская область
16:47 03.03.2022 (обновлено: 16:48 03.03.2022)
 
Кировская область вошла в топ регионов с лучшими управленческими практиками

Кировская область вошла в топ-5 регионов с лучшими управленческими практиками

© РИА Новости / Перейти в фотобанкГубернатор Кировской области Игорь Васильев
Губернатор Кировской области Игорь Васильев - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости
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Губернатор Кировской области Игорь Васильев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар — РИА Новости. Решение властей Кировской области о выплате многодетным семьям средств взамен предоставления земельных участков включено российским Экспертным институтом социальных исследований в топ-5 лучших управленческих практик регионов РФ, сообщает пресс-служба правительства области.
Инициатором введения в Кировской области новой меры поддержки для многодетных семей – предоставления денежных выплат вместо земельных участков – стал глава региона Игорь Васильев. Он заявил, что многодетные семьи должны иметь право выбора – получать землю и строить на ней индивидуальное жилье или получать денежные средства и вкладывать их в улучшение жилищных условий, в ипотеку.
По словам министра социального развития Ольги Шулятьевой, до конца марта планируется утвердить порядок предоставления выплат многодетным семьям. "Сейчас проект постановления правительства области направлен на согласование. После утверждения документа мы начнем работу с семьями. Необходимые средства на осуществление взятых на себя обязательств социальной поддержки, включая и новые, в бюджете на текущий год предусмотрены", - сказала Шулятьева.
Губернатор Кировской области акцентировал внимание на ситуации в социальной сфере региона, подчеркнув, что вопросы социальной защиты должны решаться оперативно, а принимаемые меры - быть максимально эффективными. По словам главы минсоцразвития региона, сегодня все обязательства по предоставлению мер социальной поддержки населению региона выполняются в полном объеме.
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"Социальную поддержку получают 370 тысяч жителей Кировской области. Общее число предоставляемых мер помощи – 700 тысяч, поскольку один человек может получать сразу несколько видов помощи. Выплаты перечисляются в установленные законодательством сроки. Кроме того, в марте будет осуществлена выплата в новых размерах региональным льготникам – в соответствии с инициированным главой региона решением об индексации отдельных мер социальной поддержки (от 15% до 30%). Повышенные выплаты получат 130 тысяч жителей Кировской области", – говорится в сообщении.
Как отметил губернатор Кировской области, бюджет региона сохраняет социальную направленность, 65% расходов предназначены именно для решения социальных задач. "Мы будем использовать каждую возможность, чтобы помочь в решении проблем конкретной семьи, конкретного жителя", - подчеркнул Васильев.

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