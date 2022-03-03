https://ria.ru/20220303/kirov-1776302400.html

Кировская область вошла в топ регионов с лучшими управленческими практиками

Кировская область вошла в топ регионов с лучшими управленческими практиками - РИА Новости, 03.03.2022

Кировская область вошла в топ регионов с лучшими управленческими практиками

Решение властей Кировской области о выплате многодетным семьям средств взамен предоставления земельных участков включено российским Экспертным институтом... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:47

2022-03-03T16:47

2022-03-03T16:48

кировская область

общество

игорь васильев

кировская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар — РИА Новости. Решение властей Кировской области о выплате многодетным семьям средств взамен предоставления земельных участков включено российским Экспертным институтом социальных исследований в топ-5 лучших управленческих практик регионов РФ, сообщает пресс-служба правительства области.Инициатором введения в Кировской области новой меры поддержки для многодетных семей – предоставления денежных выплат вместо земельных участков – стал глава региона Игорь Васильев. Он заявил, что многодетные семьи должны иметь право выбора – получать землю и строить на ней индивидуальное жилье или получать денежные средства и вкладывать их в улучшение жилищных условий, в ипотеку.По словам министра социального развития Ольги Шулятьевой, до конца марта планируется утвердить порядок предоставления выплат многодетным семьям. "Сейчас проект постановления правительства области направлен на согласование. После утверждения документа мы начнем работу с семьями. Необходимые средства на осуществление взятых на себя обязательств социальной поддержки, включая и новые, в бюджете на текущий год предусмотрены", - сказала Шулятьева.Губернатор Кировской области акцентировал внимание на ситуации в социальной сфере региона, подчеркнув, что вопросы социальной защиты должны решаться оперативно, а принимаемые меры - быть максимально эффективными. По словам главы минсоцразвития региона, сегодня все обязательства по предоставлению мер социальной поддержки населению региона выполняются в полном объеме."Социальную поддержку получают 370 тысяч жителей Кировской области. Общее число предоставляемых мер помощи – 700 тысяч, поскольку один человек может получать сразу несколько видов помощи. Выплаты перечисляются в установленные законодательством сроки. Кроме того, в марте будет осуществлена выплата в новых размерах региональным льготникам – в соответствии с инициированным главой региона решением об индексации отдельных мер социальной поддержки (от 15% до 30%). Повышенные выплаты получат 130 тысяч жителей Кировской области", – говорится в сообщении.Как отметил губернатор Кировской области, бюджет региона сохраняет социальную направленность, 65% расходов предназначены именно для решения социальных задач. "Мы будем использовать каждую возможность, чтобы помочь в решении проблем конкретной семьи, конкретного жителя", - подчеркнул Васильев.

https://ria.ru/20211221/vasilev-1764756274.html

https://ria.ru/20210909/natsproekty-1749396164.html

кировская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, игорь васильев, кировская область