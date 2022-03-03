https://ria.ru/20220303/khabenskiy-1776232384.html

Хабенский: сейчас тяжело выходить на сцену, но мы будем это делать

Хабенский: сейчас тяжело выходить на сцену, но мы будем это делать - РИА Новости, 03.03.2022

Хабенский: сейчас тяжело выходить на сцену, но мы будем это делать

Сейчас актерам МХТ имени Чехова очень непросто выходить на сцену, но они продолжат это делать, рассказал худрук театра Константин Хабенский в обращении,... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T15:33

2022-03-03T15:33

2022-03-03T15:33

культура

новости культуры

константин хабенский

театр

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Сейчас актерам МХТ имени Чехова очень непросто выходить на сцену, но они продолжат это делать, рассказал худрук театра Константин Хабенский в обращении, опубликованном в Instagram-аккаунте учреждения.Он добавил, что никогда раньше не комментировал политические ситуации, и конфликт России с Украиной не станет исключением."Я никогда не участвовал в политике и в обсуждении политики, и сегодня я тоже не собираюсь этого делать. Сегодня любое мнение человека, высказавшегося "За" или "Против", вызывает бурю негатива в обществе. Давайте уважать мнение друг друга, давайте хотя бы в социальных сетях не устраивать публичных расправ", — написал худрук МХТ.

https://ria.ru/20220302/teatr-1776059338.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, константин хабенский, театр