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Культура
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Хабенский: сейчас тяжело выходить на сцену, но мы будем это делать
Хабенский: сейчас тяжело выходить на сцену, но мы будем это делать - РИА Новости, 03.03.2022
Хабенский: сейчас тяжело выходить на сцену, но мы будем это делать
Сейчас актерам МХТ имени Чехова очень непросто выходить на сцену, но они продолжат это делать, рассказал худрук театра Константин Хабенский в обращении,... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:33
2022-03-03T15:33
культура
новости культуры
константин хабенский
театр
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Сейчас актерам МХТ имени Чехова очень непросто выходить на сцену, но они продолжат это делать, рассказал худрук театра Константин Хабенский в обращении, опубликованном в Instagram-аккаунте учреждения.Он добавил, что никогда раньше не комментировал политические ситуации, и конфликт России с Украиной не станет исключением."Я никогда не участвовал в политике и в обсуждении политики, и сегодня я тоже не собираюсь этого делать. Сегодня любое мнение человека, высказавшегося "За" или "Против", вызывает бурю негатива в обществе. Давайте уважать мнение друг друга, давайте хотя бы в социальных сетях не устраивать публичных расправ", — написал худрук МХТ.
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новости культуры, константин хабенский, театр
15:33 03.03.2022
 
Хабенский: сейчас тяжело выходить на сцену, но мы будем это делать

Константин Хабенский рассказал, что актеры МХТ имени Чехова продолжат выходить на сцену

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКонстантин Хабенский
Константин Хабенский - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Сейчас актерам МХТ имени Чехова очень непросто выходить на сцену, но они продолжат это делать, рассказал худрук театра Константин Хабенский в обращении, опубликованном в Instagram-аккаунте учреждения.
"В сегодняшних обстоятельствах, когда каждый день гибнут люди, мне и многим моим коллегам очень тяжело, психологически тяжело, выходить на сцену и делать свою работу, но мы будем продолжать делать свое дело. Потому что театр – это то место, где говорят о человеке, о жизни человеческого духа, о ценностях человеческой жизни", — пишет Хабенский.
Он добавил, что никогда раньше не комментировал политические ситуации, и конфликт России с Украиной не станет исключением.
"Я никогда не участвовал в политике и в обсуждении политики, и сегодня я тоже не собираюсь этого делать. Сегодня любое мнение человека, высказавшегося "За" или "Против", вызывает бурю негатива в обществе. Давайте уважать мнение друг друга, давайте хотя бы в социальных сетях не устраивать публичных расправ", — написал худрук МХТ.
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