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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/kanada-1776315641.html
В Канаде заявили о готовности принимать беженцев с Украины
В Канаде заявили о готовности принимать беженцев с Украины - РИА Новости, 03.03.2022
В Канаде заявили о готовности принимать беженцев с Украины
Канада готова без ограничений принимать у себя беженцев с Украины, сообщил министр иммиграции Шон Фрэйзер. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T17:24
2022-03-03T18:03
обострение ситуации в днр и лнр
канада
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Канада готова без ограничений принимать у себя беженцев с Украины, сообщил министр иммиграции Шон Фрэйзер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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канада, в мире, ситуация в днр и лнр, украина
17:24 03.03.2022 (обновлено: 18:03 03.03.2022)
 
В Канаде заявили о готовности принимать беженцев с Украины

Министр иммиграции Канады Фрэйзер заявил о готовности принимать беженцев с Украины

© Depositphotos / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Depositphotos / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Канада готова без ограничений принимать у себя беженцев с Украины, сообщил министр иммиграции Шон Фрэйзер.
"Канада готова принять украинцев, бегущих от войны..., и не устанавливает ограничений на количество заявок, которые мы будем готовы принять", - сказал он на пресс-конференции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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