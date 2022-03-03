https://ria.ru/20220303/kanada-1776315641.html

В Канаде заявили о готовности принимать беженцев с Украины

В Канаде заявили о готовности принимать беженцев с Украины - РИА Новости, 03.03.2022

В Канаде заявили о готовности принимать беженцев с Украины

Канада готова без ограничений принимать у себя беженцев с Украины, сообщил министр иммиграции Шон Фрэйзер. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T17:24

2022-03-03T17:24

2022-03-03T18:03

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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Канада готова без ограничений принимать у себя беженцев с Украины, сообщил министр иммиграции Шон Фрэйзер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220223/ukraina-1774492591.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

канада, в мире, ситуация в днр и лнр, украина