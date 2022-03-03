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Чернышенко заявил о росте числа заявок на аккредитацию IT-компаний
Чернышенко заявил о росте числа заявок на аккредитацию IT-компаний - РИА Новости, 03.03.2022
Чернышенко заявил о росте числа заявок на аккредитацию IT-компаний
Число заявок на государственную аккредитацию IT-компаний в России после объявленных правительством мер поддержки отрасли выросло в десятки раз, сообщил... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:48
2022-03-03T14:48
экономика
владимир путин
россия
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
it-компании
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Число заявок на государственную аккредитацию IT-компаний в России после объявленных правительством мер поддержки отрасли выросло в десятки раз, сообщил вице-премьер РФ Дмитирий Чернышенко.В среду председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что IT-компании на три года будут освобождены от уплаты налога на прибыль, также в их отношении будет введен мораторий на проверки. Позднее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в РФ. Получить поддержку могут лишь аккредитованные компании."Аккредитация является обязательным условием получения IT-компаниями налоговых льгот и других преференций. И рост количества заявок – прямое свидетельство востребованности новых антисанкционных мер поддержки отрасли, разработанных правительством. В первые дни с момента объявления Михаилом Мишустиным об этих мерах количество заявок на аккредитацию ИТ-компаний в России выросло в десятки раз", – сказал Чернышенко, слова которого приводятся на официальном портале правительства РФ.В сообщении уточняется, что за первые сутки после обнародования решения поступило 479 заявлений на получение государственной аккредитации.
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экономика, владимир путин, россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, it-компании
14:48 03.03.2022
 
Чернышенко заявил о росте числа заявок на аккредитацию IT-компаний

Вице-премьер Чернышенко: число заявок на аккредитацию IT-компаний выросло в десятки раз

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Число заявок на государственную аккредитацию IT-компаний в России после объявленных правительством мер поддержки отрасли выросло в десятки раз, сообщил вице-премьер РФ Дмитирий Чернышенко.
В среду председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что IT-компании на три года будут освобождены от уплаты налога на прибыль, также в их отношении будет введен мораторий на проверки. Позднее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в РФ. Получить поддержку могут лишь аккредитованные компании.
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"Аккредитация является обязательным условием получения IT-компаниями налоговых льгот и других преференций. И рост количества заявок – прямое свидетельство востребованности новых антисанкционных мер поддержки отрасли, разработанных правительством. В первые дни с момента объявления Михаилом Мишустиным об этих мерах количество заявок на аккредитацию ИТ-компаний в России выросло в десятки раз", – сказал Чернышенко, слова которого приводятся на официальном портале правительства РФ.
В сообщении уточняется, что за первые сутки после обнародования решения поступило 479 заявлений на получение государственной аккредитации.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияДмитрий ЧернышенкоМихаил МишустинIT-компании
 
 
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