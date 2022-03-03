https://ria.ru/20220303/it-kompanii-1776269627.html

Чернышенко заявил о росте числа заявок на аккредитацию IT-компаний

Чернышенко заявил о росте числа заявок на аккредитацию IT-компаний - РИА Новости, 03.03.2022

Чернышенко заявил о росте числа заявок на аккредитацию IT-компаний

Число заявок на государственную аккредитацию IT-компаний в России после объявленных правительством мер поддержки отрасли выросло в десятки раз, сообщил... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T14:48

2022-03-03T14:48

2022-03-03T14:48

экономика

владимир путин

россия

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

it-компании

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Число заявок на государственную аккредитацию IT-компаний в России после объявленных правительством мер поддержки отрасли выросло в десятки раз, сообщил вице-премьер РФ Дмитирий Чернышенко.В среду председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что IT-компании на три года будут освобождены от уплаты налога на прибыль, также в их отношении будет введен мораторий на проверки. Позднее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в РФ. Получить поддержку могут лишь аккредитованные компании."Аккредитация является обязательным условием получения IT-компаниями налоговых льгот и других преференций. И рост количества заявок – прямое свидетельство востребованности новых антисанкционных мер поддержки отрасли, разработанных правительством. В первые дни с момента объявления Михаилом Мишустиным об этих мерах количество заявок на аккредитацию ИТ-компаний в России выросло в десятки раз", – сказал Чернышенко, слова которого приводятся на официальном портале правительства РФ.В сообщении уточняется, что за первые сутки после обнародования решения поступило 479 заявлений на получение государственной аккредитации.

https://ria.ru/20220302/it-1776138865.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, владимир путин, россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, it-компании