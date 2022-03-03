Чернышенко заявил о росте числа заявок на аккредитацию IT-компаний
Вице-премьер Чернышенко: число заявок на аккредитацию IT-компаний выросло в десятки раз
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Число заявок на государственную аккредитацию IT-компаний в России после объявленных правительством мер поддержки отрасли выросло в десятки раз, сообщил вице-премьер РФ Дмитирий Чернышенко.
В среду председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что IT-компании на три года будут освобождены от уплаты налога на прибыль, также в их отношении будет введен мораторий на проверки. Позднее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в РФ. Получить поддержку могут лишь аккредитованные компании.
"Аккредитация является обязательным условием получения IT-компаниями налоговых льгот и других преференций. И рост количества заявок – прямое свидетельство востребованности новых антисанкционных мер поддержки отрасли, разработанных правительством. В первые дни с момента объявления Михаилом Мишустиным об этих мерах количество заявок на аккредитацию ИТ-компаний в России выросло в десятки раз", – сказал Чернышенко, слова которого приводятся на официальном портале правительства РФ.
В сообщении уточняется, что за первые сутки после обнародования решения поступило 479 заявлений на получение государственной аккредитации.