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В Ирландии российские дипломаты столкнулись с постоянными угрозами
В Ирландии российские дипломаты столкнулись с постоянными угрозами - РИА Новости, 03.03.2022
В Ирландии российские дипломаты столкнулись с постоянными угрозами
Дипломаты России в Ирландии сталкиваются с постоянными угрозами, у здания дипмиссии проходят акции протеста, заявил посол РФ в Ирландии Юрий Филатов. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:44
2022-03-03T14:59
в мире
ирландия
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Дипломаты России в Ирландии сталкиваются с постоянными угрозами, у здания дипмиссии проходят акции протеста, заявил посол РФ в Ирландии Юрий Филатов."Мы регистрируем постоянные угрозы в адрес сотрудников посольства ... вот уже который день у посольства происходят с разной степенью интенсивности манифестации протеста", - сказал посол в эфире канала "Россия 24".
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в мире, ирландия, россия
14:44 03.03.2022 (обновлено: 14:59 03.03.2022)
 
В Ирландии российские дипломаты столкнулись с постоянными угрозами

В Ирландии российские дипломаты столкнулись с угрозами, у здания посольства проходят акции

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид Дублина
Вид Дублина - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Дипломаты России в Ирландии сталкиваются с постоянными угрозами, у здания дипмиссии проходят акции протеста, заявил посол РФ в Ирландии Юрий Филатов.
"Мы регистрируем постоянные угрозы в адрес сотрудников посольства ... вот уже который день у посольства происходят с разной степенью интенсивности манифестации протеста", - сказал посол в эфире канала "Россия 24".
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