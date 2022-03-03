https://ria.ru/20220303/irlandiya-1776267855.html

В Ирландии российские дипломаты столкнулись с постоянными угрозами

В Ирландии российские дипломаты столкнулись с постоянными угрозами - РИА Новости, 03.03.2022

В Ирландии российские дипломаты столкнулись с постоянными угрозами

Дипломаты России в Ирландии сталкиваются с постоянными угрозами, у здания дипмиссии проходят акции протеста, заявил посол РФ в Ирландии Юрий Филатов. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T14:44

2022-03-03T14:44

2022-03-03T14:59

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россия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Дипломаты России в Ирландии сталкиваются с постоянными угрозами, у здания дипмиссии проходят акции протеста, заявил посол РФ в Ирландии Юрий Филатов."Мы регистрируем постоянные угрозы в адрес сотрудников посольства ... вот уже который день у посольства происходят с разной степенью интенсивности манифестации протеста", - сказал посол в эфире канала "Россия 24".

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ирландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ирландия, россия