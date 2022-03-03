https://ria.ru/20220303/irlandiya-1776267855.html
В Ирландии российские дипломаты столкнулись с постоянными угрозами
В Ирландии российские дипломаты столкнулись с постоянными угрозами - РИА Новости, 03.03.2022
В Ирландии российские дипломаты столкнулись с постоянными угрозами
Дипломаты России в Ирландии сталкиваются с постоянными угрозами, у здания дипмиссии проходят акции протеста, заявил посол РФ в Ирландии Юрий Филатов. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:44
2022-03-03T14:44
2022-03-03T14:59
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Дипломаты России в Ирландии сталкиваются с постоянными угрозами, у здания дипмиссии проходят акции протеста, заявил посол РФ в Ирландии Юрий Филатов."Мы регистрируем постоянные угрозы в адрес сотрудников посольства ... вот уже который день у посольства происходят с разной степенью интенсивности манифестации протеста", - сказал посол в эфире канала "Россия 24".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирландия, россия
14:44 03.03.2022 (обновлено: 14:59 03.03.2022)
В Ирландии российские дипломаты столкнулись с постоянными угрозами
В Ирландии российские дипломаты столкнулись с угрозами, у здания посольства проходят акции