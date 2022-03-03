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Российские военные помогли вывезти из Украины 588 иностранцев
Российские военные помогли вывезти из Украины 588 иностранцев - РИА Новости, 03.03.2022
Российские военные помогли вывезти из Украины 588 иностранцев
Вооруженные силы России помогли эвакуироваться из Украины 588 гражданам иностранных государств, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:23
2022-03-03T14:23
2022-03-03T14:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
россия
италия
украина
донбасс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Вооруженные силы России помогли эвакуироваться из Украины 588 гражданам иностранных государств, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Благодаря эффективно принятым мерам, в том числе по обеспечению Вооруженными силами России безопасности, созданию гуманитарных коридоров и введению "режимов тишины" для применения любых огневых средств и действий войск, за истекшее время удалось вывести из опасных районов 588 человек иностранных граждан", - сказал он.В их числе граждане Франции, Бельгии, Италии, Польши, Швейцарии, Грузии, Нидерландов, США, Греции, а также сотрудники миссий ОБСЕ и ООН, эвакуации проходили из Киева, Харькова и Мариуполя, добавил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, италия, украина, донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
14:23 03.03.2022 (обновлено: 14:26 03.03.2022)
Российские военные помогли вывезти из Украины 588 иностранцев
МИД: Россия с начала операции на Украине вывела из опасных районов 588 иностранцев