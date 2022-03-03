https://ria.ru/20220303/inostrantsy-1776260322.html

Российские военные помогли вывезти из Украины 588 иностранцев

Российские военные помогли вывезти из Украины 588 иностранцев - РИА Новости, 03.03.2022

Российские военные помогли вывезти из Украины 588 иностранцев

Вооруженные силы России помогли эвакуироваться из Украины 588 гражданам иностранных государств, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T14:23

2022-03-03T14:23

2022-03-03T14:26

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Вооруженные силы России помогли эвакуироваться из Украины 588 гражданам иностранных государств, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Благодаря эффективно принятым мерам, в том числе по обеспечению Вооруженными силами России безопасности, созданию гуманитарных коридоров и введению "режимов тишины" для применения любых огневых средств и действий войск, за истекшее время удалось вывести из опасных районов 588 человек иностранных граждан", - сказал он.В их числе граждане Франции, Бельгии, Италии, Польши, Швейцарии, Грузии, Нидерландов, США, Греции, а также сотрудники миссий ОБСЕ и ООН, эвакуации проходили из Киева, Харькова и Мариуполя, добавил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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россия

италия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, италия, украина, донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)