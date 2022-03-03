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Врач рассказал о вреде чистки ушей ватными палочками
Врач рассказал о вреде чистки ушей ватными палочками - РИА Новости, 03.03.2022
Врач рассказал о вреде чистки ушей ватными палочками
Чистка ушей ватными палочками может открыть "входные ворота" для инфекции, а также привести к перфорации барабанной перепонки, рассказали РИА Новости опрошенные РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T06:30
2022-03-03T06:30
2022-03-03T06:30
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Чистка ушей ватными палочками может открыть "входные ворота" для инфекции, а также привести к перфорации барабанной перепонки, рассказали РИА Новости опрошенные в Международный день охраны здоровья уха и слуха врачи.Он отметил, что и проблема с ушными пробками возникает не на ровном месте, для того, чтобы они образовались, надо приложить усилия, совершить манипуляции в наружном слуховом проходе, которые не позволяют удалить излишки серы и проталкивают ее обратно в костную часть. Врач уточнил, что образование пробки — повод обратиться к врачу.При этом ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела микрохирургии уха института Свержевского Ольга Федорова предупредила, что при чистке ушей можно получить разрыв барабанной перепонки. "Травмы барабанной перепонки бывают механическими, например, когда человек чистит ухо палочкой, спичкой, или при неосторожных медицинских манипуляциях. Баротравма барабанной перепонки может возникнуть при ударе по уху ладонью, мячом. Также барабанная перепонка может повредиться при перемене давления, например, при резком продувании, сморкании с закрытым носом и ртом. Может быть ожог барабанной перепонки, например, когда у сварщика попадает окалина в ухо", — рассказала врач.По ее словам, достаточно часто острые свежие травмы могут зарастать самостоятельно, но если перфорация остается, делают операцию — тимпанопластику.
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РИА Новости
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общество, георгий шадрин, здоровье, уши, россия, москва
Врач рассказал о вреде чистки ушей ватными палочками
Врач Шадрин: чистка ушей ватными палочками может открыть "входные ворота" для инфекции
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Чистка ушей ватными палочками может открыть "входные ворота" для инфекции, а также привести к перфорации барабанной перепонки, рассказали РИА Новости опрошенные в Международный день охраны здоровья уха и слуха врачи.
"Правильно — не чистить уши. Стоит задаться вопросом, а с какой целью человек хочет почистить уши? Ушная сера — это природный защитный фактор, по аналогии с краской на автомобиле, которая защищает от коррозии, ту же функцию выполняет сера в наружном слуховом проходе. Убирая серу, человек снимает естественную природную защиту, плюс ватными палочками можно травмировать кожу, а это входные ворота для любой инфекции", — рассказал старший научный сотрудник столичного института имени Л.И. Свержевского Георгий Шадрин.
Он отметил, что и проблема с ушными пробками возникает не на ровном месте, для того, чтобы они образовались, надо приложить усилия, совершить манипуляции в наружном слуховом проходе, которые не позволяют удалить излишки серы и проталкивают ее обратно в костную часть. Врач уточнил, что образование пробки — повод обратиться к врачу.
При этом ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела микрохирургии уха института Свержевского Ольга Федорова предупредила, что при чистке ушей можно получить разрыв барабанной перепонки. "Травмы барабанной перепонки бывают механическими, например, когда человек чистит ухо палочкой, спичкой, или при неосторожных медицинских манипуляциях. Баротравма барабанной перепонки может возникнуть при ударе по уху ладонью, мячом. Также барабанная перепонка может повредиться при перемене давления, например, при резком продувании, сморкании с закрытым носом и ртом. Может быть ожог барабанной перепонки, например, когда у сварщика попадает окалина в ухо", — рассказала врач.
По ее словам, достаточно часто острые свежие травмы могут зарастать самостоятельно, но если перфорация остается, делают операцию — тимпанопластику.