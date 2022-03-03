https://ria.ru/20220303/gumkoridory-1776364033.html

Россия и Украина договорились о формате гумкоридоров

Россия и Украина договорились о формате гумкоридоров - РИА Новости, 03.03.2022

Россия и Украина договорились о формате гумкоридоров

Минобороны России и Украины договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, а также возможном прекращении... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T20:48

2022-03-03T20:48

2022-03-03T21:46

в мире

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БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА (Брестская область, Белоруссия), 3 мар — РИА Новости. Минобороны России и Украины договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, а также возможном прекращении боевых действий в этом секторе. Об этом заявил помощник российского президента Владимир Мединский.По его словам, это существенный прогресс.Помощник президента отметил, что стороны подробно обсудили все три блока вопросов — военный, международный и гуманитарный, а также "будущее политическое урегулирование конфликта". Как указал Мединский, позиции сторон ясны, записаны по пунктам, по части из них удалось найти взаимопонимание.В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил журналистам, что военным ведомствам еще предстоит определить механику функционирования гумкоридоров."Но тем не менее нам теперь есть что ответить десяткам людей, чьи дети, родственники, родители находятся в опасных на сегодня зонах на территории Украины. Думаю, что в ближайшее время им будет предоставлена возможность безопасно эти зоны покинуть", — добавил он.Как заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, в ближайшее время Москва и Киев организуют специальные каналы связи для организации гуманитарных коридоров в местах, где будет прекращен огонь. По его словам, по ним также будет возможно доставить лекарства и продукты питания в места наиболее ожесточенных боев."Мы договорились продолжить работу в третьем раунде в максимально ближайшие сроки", — сказал Подоляк.Сегодня в Брестской области Белоруссии состоялся второй раунд переговоров. Первый прошел ранее на этой неделе в Гомельской области, после обсуждений участники отбыли на консультации в столицы.Москву представляли Мединский, Слуцкий, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/spetsoperatsiya-1776353740.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мединский и Слуцкий об итогах переговоров с Украиной Итоги переговоров с Украиной 2022-03-03T20:48 true PT3M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире