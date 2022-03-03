https://ria.ru/20220303/gruziya-1776293338.html

Грузия направила заявку на вступление в Евросоюз

Грузия направила заявку на вступление в Евросоюз - РИА Новости, 03.03.2022

Грузия направила заявку на вступление в Евросоюз

Грузия направила в Брюссель заявку о предоставлении статуса кандидата в члены в ЕС, соответствующий документ подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:11

2022-03-03T16:11

2022-03-03T17:05

в мире

грузия

евросоюз

ираклий гарибашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570366382_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_594ba52679543405eb859358d09cfa48.jpg

ТБИЛИСИ, 3 мар — РИА Новости. Грузия направила в Брюссель заявку о предоставлении статуса кандидата в члены в ЕС, соответствующий документ подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили."Сегодня исторический день для Грузии: я подписываю заявку на членство в ЕС от имени страны", — заявил политик в своем видеообращении.По его словам, "европейское будущее" — выбор грузинского государства и народа."Подача заявки на членство в ЕС — еще один важный шаг на пути Грузии к европейской интеграции, этап, который открывает новую страницу в нашей истории и продолжает усилия наших предков, направленные на объединение в единой европейской семье. Грузия — европейское государство. Наша страна на протяжении всей своей многовековой истории всегда принадлежала пространству европейской культуры и цивилизации и даже сегодня вносит свой ценный вклад в его защиту и развитие", — добавил Гарибашвили.Правящая партия "Грузинская мечта" приняла это решение подать заявку в ускоренном режиме после консультаций с правительством. Ранее власти планировали сделать это в 2024 году, однако изменили свою позицию, исходя из "новых реалий".В понедельник Владимир Зеленский на фоне российской операции по демилитаризации Украины обратился к членам ЕС с призывом срочно принять страну в состав союза и подписал заявку на вступление. Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении ей статуса страны-кандидата.Президент Молдавии Майя Санду также выразила мнение, что евроинтеграцию республики необходимо ускорить. Но чтобы претендовать на вступление, странам потребуется добиться соответствия по множеству критериев.

https://ria.ru/20220302/gruziya-1775899557.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, грузия, евросоюз, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия