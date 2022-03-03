https://ria.ru/20220303/gruziya-1776293338.html
Грузия направила заявку на вступление в Евросоюз
Грузия направила заявку на вступление в Евросоюз - РИА Новости, 03.03.2022
Грузия направила заявку на вступление в Евросоюз
Грузия направила в Брюссель заявку о предоставлении статуса кандидата в члены в ЕС, соответствующий документ подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:11
2022-03-03T16:11
2022-03-03T17:05
в мире
грузия
евросоюз
ираклий гарибашвили
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 3 мар — РИА Новости. Грузия направила в Брюссель заявку о предоставлении статуса кандидата в члены в ЕС, соответствующий документ подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили."Сегодня исторический день для Грузии: я подписываю заявку на членство в ЕС от имени страны", — заявил политик в своем видеообращении.По его словам, "европейское будущее" — выбор грузинского государства и народа."Подача заявки на членство в ЕС — еще один важный шаг на пути Грузии к европейской интеграции, этап, который открывает новую страницу в нашей истории и продолжает усилия наших предков, направленные на объединение в единой европейской семье. Грузия — европейское государство. Наша страна на протяжении всей своей многовековой истории всегда принадлежала пространству европейской культуры и цивилизации и даже сегодня вносит свой ценный вклад в его защиту и развитие", — добавил Гарибашвили.Правящая партия "Грузинская мечта" приняла это решение подать заявку в ускоренном режиме после консультаций с правительством. Ранее власти планировали сделать это в 2024 году, однако изменили свою позицию, исходя из "новых реалий".В понедельник Владимир Зеленский на фоне российской операции по демилитаризации Украины обратился к членам ЕС с призывом срочно принять страну в состав союза и подписал заявку на вступление. Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении ей статуса страны-кандидата.Президент Молдавии Майя Санду также выразила мнение, что евроинтеграцию республики необходимо ускорить. Но чтобы претендовать на вступление, странам потребуется добиться соответствия по множеству критериев.
https://ria.ru/20220302/gruziya-1775899557.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, евросоюз, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия
16:11 03.03.2022 (обновлено: 17:05 03.03.2022)
Грузия направила заявку на вступление в Евросоюз
Премьер Грузии Гарибашвали подписал заявку о вступлении страны в Евросоюз
ТБИЛИСИ, 3 мар — РИА Новости. Грузия направила в Брюссель заявку о предоставлении статуса кандидата в члены в ЕС, соответствующий документ подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
"Сегодня исторический день для Грузии: я подписываю заявку на членство в ЕС от имени страны", — заявил политик в своем видеообращении
.
По его словам, "европейское будущее" — выбор грузинского государства и народа.
"Подача заявки на членство в ЕС — еще один важный шаг на пути Грузии к европейской интеграции, этап, который открывает новую страницу в нашей истории и продолжает усилия наших предков, направленные на объединение в единой европейской семье. Грузия — европейское государство. Наша страна на протяжении всей своей многовековой истории всегда принадлежала пространству европейской культуры и цивилизации и даже сегодня вносит свой ценный вклад в его защиту и развитие", — добавил Гарибашвили.
Правящая партия "Грузинская мечта" приняла это решение подать заявку в ускоренном режиме после консультаций с правительством. Ранее власти планировали сделать это в 2024 году, однако изменили свою позицию, исходя из "новых реалий".
В понедельник Владимир Зеленский
на фоне российской операции по демилитаризации Украины обратился к членам ЕС с призывом срочно принять страну в состав союза и подписал заявку на вступление. Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении ей статуса страны-кандидата.
Президент Молдавии Майя Санду
также выразила мнение, что евроинтеграцию республики необходимо ускорить. Но чтобы претендовать на вступление, странам потребуется добиться соответствия по множеству критериев.