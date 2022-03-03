https://ria.ru/20220303/gossluzhba-1776267511.html

Путин продлил срок госслужбы помощнику президента Ушакову

Путин продлил срок госслужбы помощнику президента Ушакову - РИА Новости, 03.03.2022

Путин продлил срок госслужбы помощнику президента Ушакову

Президент России Владимир Путин продлил срок федеральной государственной службы помощнику президента РФ Юрию Ушакову до 13 марта 2023 года, соответствующее... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T14:43

2022-03-03T14:43

2022-03-03T14:43

владимир путин

политика

россия

юрий ушаков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155543/25/1555432512_0:238:2795:1810_1920x0_80_0_0_ed80001d692586200472f8ea7e2ebb77.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок федеральной государственной службы помощнику президента РФ Юрию Ушакову до 13 марта 2023 года, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 13 марта 2023 года помощнику президента РФ Ушакову Юрию Викторовичу", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220301/mishustin-1775935611.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, политика, россия, юрий ушаков