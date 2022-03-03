https://ria.ru/20220303/gossluzhba-1776267511.html
Путин продлил срок госслужбы помощнику президента Ушакову
Путин продлил срок госслужбы помощнику президента Ушакову - РИА Новости, 03.03.2022
Путин продлил срок госслужбы помощнику президента Ушакову
Президент России Владимир Путин продлил срок федеральной государственной службы помощнику президента РФ Юрию Ушакову до 13 марта 2023 года, соответствующее... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:43
2022-03-03T14:43
2022-03-03T14:43
владимир путин
политика
россия
юрий ушаков
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок федеральной государственной службы помощнику президента РФ Юрию Ушакову до 13 марта 2023 года, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 13 марта 2023 года помощнику президента РФ Ушакову Юрию Викторовичу", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220301/mishustin-1775935611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия, юрий ушаков
Путин продлил срок госслужбы помощнику президента Ушакову
Президент Путин продлил срок федеральной госслужбы помощнику президента Юрию Ушакову