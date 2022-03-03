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Путин продлил срок госслужбы помощнику президента Ушакову
Путин продлил срок госслужбы помощнику президента Ушакову - РИА Новости, 03.03.2022
Путин продлил срок госслужбы помощнику президента Ушакову
Президент России Владимир Путин продлил срок федеральной государственной службы помощнику президента РФ Юрию Ушакову до 13 марта 2023 года, соответствующее... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:43
2022-03-03T14:43
владимир путин
политика
россия
юрий ушаков
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок федеральной государственной службы помощнику президента РФ Юрию Ушакову до 13 марта 2023 года, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 13 марта 2023 года помощнику президента РФ Ушакову Юрию Викторовичу", - говорится в документе.
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владимир путин, политика, россия, юрий ушаков
14:43 03.03.2022
 
Путин продлил срок госслужбы помощнику президента Ушакову

Президент Путин продлил срок федеральной госслужбы помощнику президента Юрию Ушакову

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума "Примаковские чтения"
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума "Примаковские чтения"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок федеральной государственной службы помощнику президента РФ Юрию Ушакову до 13 марта 2023 года, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 13 марта 2023 года помощнику президента РФ Ушакову Юрию Викторовичу", - говорится в документе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание по повышению устойчивости экономики - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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