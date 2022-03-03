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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/gorlovka-1776189123.html
Украинские военные выпустили десять мин в сторону Горловки
Украинские военные выпустили десять мин в сторону Горловки - РИА Новости, 03.03.2022
Украинские военные выпустили десять мин в сторону Горловки
Украинские войска выпустили 10 мин калибром 82 и 120 миллиметров по Горловке в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:21
2022-03-03T10:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
горловка
донецкая народная республика
владимир путин
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 мин калибром 82 и 120 миллиметров по Горловке в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 03.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 10.00 - н.п. Ленинское - н.п. Горловка (пос. ш-ты Гагарина): выпущено 5 мин калибром 82 мм; 10.00 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты 6\7): выпущено 5 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/lnr-1776183593.html
горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
10:21 03.03.2022 (обновлено: 10:42 03.03.2022)
 
Украинские военные выпустили десять мин в сторону Горловки

В ДНР сообщили, что украинские военные выпустили десять мин по Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 мин калибром 82 и 120 миллиметров по Горловке в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"После 03.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 10.00 - н.п. Ленинское - н.п. Горловка (пос. ш-ты Гагарина): выпущено 5 мин калибром 82 мм; 10.00 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты 6\7): выпущено 5 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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