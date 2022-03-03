Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220303/godovschina-1776289682.html
В Ржеве отметили 79 годовщину освобождения от фашистских захватчиков
В Ржеве отметили 79 годовщину освобождения от фашистских захватчиков - РИА Новости, 03.03.2022
В Ржеве отметили 79 годовщину освобождения от фашистских захватчиков
В Ржеве Тверской области в четверг отметили 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:59
2022-03-03T15:59
тверская область
ржевский район
игорь руденя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776286870_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_2ee75048f7886a37808c9c0a7cfd10cd.jpg
ТВЕРЬ. 3 мар - РИА Новости. В Ржеве Тверской области в четверг отметили 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба регионального правительства.Губернатор региона Игорь Руденя возложил цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату и мемориалам во Ржеве."Мы отдаем дань памяти нашим великим воинам, которые 79 лет назад освободили эту территорию и победили нацистов. Воплощением нашей всенародной памяти о победе над нацизмом является Ржевский мемориал Советскому солдату. Сегодня, как и прежде, наши вооруженные силы выполняют свой священный долг", – отметил Руденя, слова которого приводит пресс-служба. Вместе с участниками церемонии дань памяти погибшим защитникам Ржева и Ржевского района отдали юнармейцы.День освобождения Ржева и Ржевского района от оккупантов является особой датой в истории тверского края. Память воинов, павших на ржевской земле, увековечил мемориал Советскому солдату, который был открыт президентом России 30 июня 2020 года.Ржев был захвачен фашистами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находился в оккупации. С октября 1941 года по март 1943 года на подступах к Ржеву проходили кровопролитные сражения. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм. Он охватывал территорию Ржева и соседних районов Калининской и Смоленской областей. Здесь развернулась Ржевская битва.В год 75-летия Победы были опубликованы архивные данные о потерях в ходе Ржевской битвы – погибли, ранены, пропали без вести более 1,3 миллиона человек, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220301/podderzhka-1775909499.html
https://ria.ru/20220225/stroyka-1775112528.html
ржевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776286870_151:0:1024:655_1920x0_80_0_0_c925afc611bcb8759fa08fb9085e36d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ржевский район, игорь руденя
15:59 03.03.2022
 

В Ржеве отметили 79 годовщину освобождения от фашистских захватчиков

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВ Ржеве отметили 79-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков
В Ржеве отметили 79-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ. 3 мар - РИА Новости. В Ржеве Тверской области в четверг отметили 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор региона Игорь Руденя возложил цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату и мемориалам во Ржеве.
Микрофон - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 19:00Тверская область
Тверские учреждения культуры получат областную и федеральную поддержку
"Мы отдаем дань памяти нашим великим воинам, которые 79 лет назад освободили эту территорию и победили нацистов. Воплощением нашей всенародной памяти о победе над нацизмом является Ржевский мемориал Советскому солдату. Сегодня, как и прежде, наши вооруженные силы выполняют свой священный долг", – отметил Руденя, слова которого приводит пресс-служба. Вместе с участниками церемонии дань памяти погибшим защитникам Ржева и Ржевского района отдали юнармейцы.
День освобождения Ржева и Ржевского района от оккупантов является особой датой в истории тверского края. Память воинов, павших на ржевской земле, увековечил мемориал Советскому солдату, который был открыт президентом России 30 июня 2020 года.
Трехэтажное здание речного вокзала построят в ОЭЗ Завидово - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 17:26Тверская область
Трехэтажное здание речного вокзала построят в ОЭЗ "Завидово"
Ржев был захвачен фашистами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находился в оккупации. С октября 1941 года по март 1943 года на подступах к Ржеву проходили кровопролитные сражения. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм. Он охватывал территорию Ржева и соседних районов Калининской и Смоленской областей. Здесь развернулась Ржевская битва.
В год 75-летия Победы были опубликованы архивные данные о потерях в ходе Ржевской битвы – погибли, ранены, пропали без вести более 1,3 миллиона человек, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьРжевский районИгорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала