https://ria.ru/20220303/godovschina-1776289682.html

В Ржеве отметили 79 годовщину освобождения от фашистских захватчиков

В Ржеве отметили 79 годовщину освобождения от фашистских захватчиков - РИА Новости, 03.03.2022

В Ржеве отметили 79 годовщину освобождения от фашистских захватчиков

В Ржеве Тверской области в четверг отметили 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T15:59

2022-03-03T15:59

2022-03-03T15:59

тверская область

ржевский район

игорь руденя

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ТВЕРЬ. 3 мар - РИА Новости. В Ржеве Тверской области в четверг отметили 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба регионального правительства.Губернатор региона Игорь Руденя возложил цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату и мемориалам во Ржеве."Мы отдаем дань памяти нашим великим воинам, которые 79 лет назад освободили эту территорию и победили нацистов. Воплощением нашей всенародной памяти о победе над нацизмом является Ржевский мемориал Советскому солдату. Сегодня, как и прежде, наши вооруженные силы выполняют свой священный долг", – отметил Руденя, слова которого приводит пресс-служба. Вместе с участниками церемонии дань памяти погибшим защитникам Ржева и Ржевского района отдали юнармейцы.День освобождения Ржева и Ржевского района от оккупантов является особой датой в истории тверского края. Память воинов, павших на ржевской земле, увековечил мемориал Советскому солдату, который был открыт президентом России 30 июня 2020 года.Ржев был захвачен фашистами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находился в оккупации. С октября 1941 года по март 1943 года на подступах к Ржеву проходили кровопролитные сражения. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм. Он охватывал территорию Ржева и соседних районов Калининской и Смоленской областей. Здесь развернулась Ржевская битва.В год 75-летия Победы были опубликованы архивные данные о потерях в ходе Ржевской битвы – погибли, ранены, пропали без вести более 1,3 миллиона человек, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220301/podderzhka-1775909499.html

https://ria.ru/20220225/stroyka-1775112528.html

ржевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ржевский район, игорь руденя