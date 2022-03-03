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В ДНР заявили о полном контроле над населенным пунктом Гнутово
В ДНР заявили о полном контроле над населенным пунктом Гнутово - РИА Новости, 03.03.2022
В ДНР заявили о полном контроле над населенным пунктом Гнутово
Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что установила полный контроль над населенным пунктом Гнутово. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:43
2022-03-03T16:43
2022-03-03T16:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 мар – РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что установила полный контроль над населенным пунктом Гнутово."Масштабная операция по освобождению Донбасса от украинских боевиков продолжается. Народная милиция ДНР полностью взяла под контроль и обезопасила позиции ВСУ в Гнутово", - отмечается в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
16:43 03.03.2022 (обновлено: 16:50 03.03.2022)
В ДНР заявили о полном контроле над населенным пунктом Гнутово
Народная милиция ДНР сообщила о полном контроле над населенным пунктом Гнутово