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Умер последний в Белоруссии Герой Советского Союза Иван Кустов

Умер последний в Белоруссии Герой Советского Союза Иван Кустов - РИА Новости, 03.03.2022

Умер последний в Белоруссии Герой Советского Союза Иван Кустов

Последний Герой Советского Союза, проживавший на территории Белоруссии, скончался в возрасте 98 лет, сообщила в четверг пресс-служба минобороны республики. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T10:23

2022-03-03T10:23

2022-03-03T10:49

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МИНСК, 3 мар – РИА Новости. Последний Герой Советского Союза, проживавший на территории Белоруссии, скончался в возрасте 98 лет, сообщила в четверг пресс-служба минобороны республики."Министерство обороны Республики Беларусь выражает соболезнования родным и близким Героя Советского Союза полковника в отставке Кустова Ивана Ильича в связи с его смертью. Иван Ильич скончался в возрасте 98-ми лет. Полковник в отставке Иван Кустов являлся последним Героем Советского Союза, проживающим на территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале министерства.Подчеркивается, что "светлая и добрая память об Иване Ильиче навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но миллионов жителей Беларуси, благодарных герою за мирную жизнь".

https://ria.ru/20211217/michurin-1764173959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия