10:23 03.03.2022 (обновлено: 10:49 03.03.2022)
Умер последний в Белоруссии Герой Советского Союза Иван Кустов
Последний в Белоруссии Герой Советского Союза Иван Кустов умер на 99-м году жизни
© Фото : Республиканское общественное объединение "Белая Русь"Последний Герой Советского Союза, проживавший на территории Белоруссии, Иван Кустов
Последний Герой Советского Союза, проживавший на территории Белоруссии, Иван Кустов
МИНСК, 3 мар – РИА Новости. Последний Герой Советского Союза, проживавший на территории Белоруссии, скончался в возрасте 98 лет, сообщила в четверг пресс-служба минобороны республики.
"Министерство обороны Республики Беларусь выражает соболезнования родным и близким Героя Советского Союза полковника в отставке Кустова Ивана Ильича в связи с его смертью. Иван Ильич скончался в возрасте 98-ми лет. Полковник в отставке Иван Кустов являлся последним Героем Советского Союза, проживающим на территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале министерства.
Подчеркивается, что "светлая и добрая память об Иване Ильиче навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но миллионов жителей Беларуси, благодарных герою за мирную жизнь".
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