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"Газпром" заказал дополнительные мощности трубопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" заказал дополнительные мощности трубопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 03.03.2022

"Газпром" заказал дополнительные мощности трубопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" заказал дополнительные мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу до утра 4 марта, свидетельствуют итоги аукциона на площадке РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T18:41

2022-03-03T18:41

2022-03-03T18:46

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Газпром" заказал дополнительные мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу до утра 4 марта, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.Ранее в четверг "Газпром", впервые за долгое время, забронировал часть мощности магистрали на целые газовые сутки 3 марта (с 8.00 мск до 8.00 мск 4 марта). Объем бронирования составил около 620 тысяч кубометров в час из предложенных 3,7 миллиона.Теперь компания дозаказала еще около 1,24 миллиона кубометров в час, которыми сможет воспользоваться 22.00 мск до 8.00 мск 4 марта.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, газпром, европа, ямал-европа (газопровод), польша, в мире, природный газ