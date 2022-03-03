https://ria.ru/20220303/gaz-1776320179.html

МЭА призвало меньше отапливать дома, чтобы снизить зависимость от газа

МЭА призвало меньше отапливать дома, чтобы снизить зависимость от газа - РИА Новости, 03.03.2022

МЭА призвало меньше отапливать дома, чтобы снизить зависимость от газа

Международное энергетическое агентство (МЭА) рекомендовало европейцам меньше топить дома, чтобы таким образом способствовать снижению зависимости Европы от... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T17:46

2022-03-03T17:46

2022-03-03T18:32

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) рекомендовало европейцам меньше топить дома, чтобы таким образом способствовать снижению зависимости Европы от российского газа.Так, в своем десятипунктном плане, разработанном для Евросоюза, МЭА пишет: "Поощрять временную настройку терморегулятора потребителями".Средняя температура в домах в странах ЕС сейчас находится на уровне выше 22 градусов Цельсия, сообщает агентство. "Корректировка отопления в домах может сразу же снизить годовую потребность в газе на десять миллиардов кубометров за один градус, одновременно уменьшая и счета за энергию", — говорится в документе.Агентство призвало местные власти информировать население о похожих инициативах. По оценке МЭА, Европа в 2021 году импортировала из России около 155 миллиардов кубов газа, включая СПГ. Из них на трубопроводный газ "Газпрома" пришлось 140 миллиардов кубов. На российский газ пришлось 45 процентов импорта газа в Европе, а его доля в целом на европейском рынке составила 40 процентов.Сейчас Россия проводит военную операцию по демилитаризации Украины, что спровоцировало масштабные санкции со стороны западных стран. Между тем цены на газ сегодня обновили исторический максимум: в ходе торгов стоимость контрактов на поставку в апреле достигала 2279 долларов за тысячу кубометров, впоследствии котировки откатились до уровня около 1900 долларов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/ukraina-1776312799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, европа, газпром, мэа, евросоюз